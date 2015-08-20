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Новости / ЖКХ

Представители компании РКС-Киров провели общественные дебаты

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 123 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Представители компании РКС-Киров провели общественные дебаты. На них обсуждались будущее городского водоканала, а так же перспективы развития отрасли. Свое мнение смогли высказать представители разных компаний и общественных объединений.

Российские коммунальные системы - одна из крупнейших организаций в сфере ЖКХ в стране. Гендиректор РКС, в ходе общественных дебатов о судьбе Кировского водоканала", отчитался о результатах деятельности компании. Специалисты сумели добиться высокого качества воды. Это отметили и в Роспотребнадзоре.

Представители компании РКС-Киров провели общественные дебаты ПАВЕЛ КУРЗАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "РОССИЙСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ":
«Киров среди тех, где оценка Роспотребнадзора по качеству воды высокая. Еще в 4-х других регионах РКС получало высшие оценки. Для нас это важно, потому как одна из ключевых задач - это предоставление качественной услуги для наших потребителей».

В Кирове РКС работает уже более 15-ти лет. За это время компания зарекомендовала себя, как команда профессионалов. В городские коммунальные сети было инвестировано несколько миллиардов рублей. Реконструировано более 160-ти километров сетей.

Представители компании РКС-Киров провели общественные дебаты РОМАН ЛОБАНОВ, ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР "РКС-КИРОВ":
«Результатом явилось снижение аварийности. Почти в три раза в последние годы мы снизили аварийность».

В июле истекает срок договора между РКС и властями об аренде сетей. 20 мая компания подала в администрацию предложение о концессионном соглашении. Концессия - это одно из направлений государственной политики России. Такая форма создает благоприятные условия для конкуренции. Сейчас слово за администрацией города: в течение 30 дней она обязана рассмотреть заявку и дать ответ.

Представители компании РКС-Киров провели общественные дебаты ГРИГОРИЙ ТЕРЯН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ":
«О чем надеемся, что дальше развиваться ситуация будет в рамках государственной политики, которая закреплена в нормативно-правовых актах. Это дальнейшее развитие государственного и частного партнерства».

Представители РКС отметили, что закон о защите конкуренции предусматривает возможность продлить договор аренды в общей сложности на 6 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы организовать открытый конкурс на обслуживание городского водопровода и канализации. В этом случае на конкурс смогут заявиться все заинтересованные компании.


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