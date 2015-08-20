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Представители компании РКС-Киров провели общественные дебаты. На них обсуждались будущее городского водоканала, а так же перспективы развития отрасли. Свое мнение смогли высказать представители разных компаний и общественных объединений.Российские коммунальные системы - одна из крупнейших организаций в сфере ЖКХ в стране. Гендиректор РКС, в ходе общественных дебатов о судьбе Кировского водоканала", отчитался о результатах деятельности компании. Специалисты сумели добиться высокого качества воды. Это отметили и в Роспотребнадзоре.В Кирове РКС работает уже более 15-ти лет. За это время компания зарекомендовала себя, как команда профессионалов. В городские коммунальные сети было инвестировано несколько миллиардов рублей. Реконструировано более 160-ти километров сетей.В июле истекает срок договора между РКС и властями об аренде сетей. 20 мая компания подала в администрацию предложение о концессионном соглашении. Концессия - это одно из направлений государственной политики России. Такая форма создает благоприятные условия для конкуренции. Сейчас слово за администрацией города: в течение 30 дней она обязана рассмотреть заявку и дать ответ.Представители РКС отметили, что закон о защите конкуренции предусматривает возможность продлить договор аренды в общей сложности на 6 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы организовать открытый конкурс на обслуживание городского водопровода и канализации. В этом случае на конкурс смогут заявиться все заинтересованные компании.