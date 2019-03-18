В Котельниче жителей мкр. Затон освободили от платы за вывоз мусора.

Поделиться новостью:

Жители Котельничского Затона не будут платить за услугу по обращению с ТКО.

После закрытия ледовой переправы у поселка не осталось дороги, позволяющей вывозить твердые коммунальные отходы.

Затон отрезан от территории Котельнича рекой. Для подобных случаев действующим законодательством предусмотрено создание мест временного накопления отходов на срок до 11 месяцев. Создавать их должны органы местного самоуправления.

На данный момент площадка, соответствующая предъявляемым законом требованиям, в поселке Затон не создана.

В связи с этим плата для жителей п. Затон за услугу по обращению с ТКО будет снята с 15 марта, т.е. с момента закрытия ледовой переправы. Граждане, которые оплатили услугу, могут написать заявление в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и получить возврат средств.

Начисление платы будет возобновлено с момента начала оказания услуги.