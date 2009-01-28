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Тариф на услуги регоператора во втором полугодии может быть сокращён примерно на 3% - в связи с изменением ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также на федеральном уровне рассматривается предложение об освобождении регоператора от уплаты НДС и о переводе платы за фактическое накопление отходов. В этом случае тариф также будет снижен.

Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ.По статистике, последние пять лет уровень тарифов в целом рос значительно медленнее уровня инфляции. И в этом году нас вновь ждет повышение стоимости коммунальных услуг, которое пройдёт в два этапа.Это значит, что средняя величина индекса по области не может превышать 2.8%. В случае превышения этого процента - в среднем по муниципальному образованию или по определённой услуге - показатель выровняют за счёт снижения тарифа за другие услуги. При этом большую часть тарифной нагрузки вновь возьмут на себя предприятия.В целом на год сотрудниками РСТ было утверждено более полутора тысяч тарифов для более семи сотен предприятий и организаций региона. В каждом конкретном случае вопрос решался в пользу потребителей.Добавим, что в нашем регионе появился первый прецедент, когда региональный оператор освободил от уплаты за вывоз мусора отдельный микрорайон. Речь идет о посёлке Затон в Котельниче, где не создана контейнерная площадка и нет возможности для вывоза накопленных отходов.