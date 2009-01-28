Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ
По статистике, последние пять лет уровень тарифов в целом рос значительно медленнее уровня инфляции. И в этом году нас вновь ждет повышение стоимости коммунальных услуг, которое пройдёт в два этапа.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С 1 января 19-го года на 1.7% - это в отношении организаций, которые работают с выделением НДС, и второй этап - с 1 июля индекс роста платы граждан составляет 2.8%, максимально возможное отклонение от этого роста - ещё 2.8%».
Это значит, что средняя величина индекса по области не может превышать 2.8%. В случае превышения этого процента - в среднем по муниципальному образованию или по определённой услуге - показатель выровняют за счёт снижения тарифа за другие услуги. При этом большую часть тарифной нагрузки вновь возьмут на себя предприятия.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Население платит по тарифам гораздо ниже экономически обоснованных».
В целом на год сотрудниками РСТ было утверждено более полутора тысяч тарифов для более семи сотен предприятий и организаций региона. В каждом конкретном случае вопрос решался в пользу потребителей.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Совокупная необходимая валовая выручка регулируемых организаций, то есть их планируемые расходы, составляют более 40 миллиардов рублей, и при этом экономический эффект от тарифного регулирования, достигнутый нами, составил более 6,7 миллиардов рублей. То есть, фактически, это та сумма, на которую мы сократили первоначально заявляемые организациями тарифы и расходы».
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