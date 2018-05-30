Итоги отопительного сезона обсудили на совещании у ГФИ

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Итоги отопительного сезона обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области. С теплом в батареях в ряде муниципалитетов проблемы были.Износ теплотрассы более девяноста процентов. Температура в домах около 14-ти градусов, а ресурсоснабжающая компания - банкрот. В поселке Лесном Верхнекамского района пришлось ввести режим ЧС во время отопительного сезона.А это уже областной центр. В доме номер 17 по улице Цеховой, по словам жильцов, тепло отключили почти на неделю. До управляющей компании им дозвониться не удалось, и люди обратились в администрацию, затем в прокуратуру.Проблемы во время отопительного сезона, ощутили жители более чем в двадцати населенных пунктах Кировской области. Во время отопительного сезона прокуратура выявила около пяти сотен нарушений. Далеко не всем ресурсоснабжающим организациям удалось получить паспорт готовности. Примерно пять процентов оказались не готовы к зиме.На совещании у главного федерального инспектора подвели итоги прошедшего отопительного сезона. Одной из главных проблем - стало резкое подорожание топлива, а так же высокий износ сетей и оборудования в котельных. В ходе подготовки к новому сезону планируется переоборудовать котельную в ЗАТО Первомайском. В Слободском идут подготовительные работы к газификации. Также этим муниципалитетам был предоставлено более 70-ти миллионов рублей - для погашения задолженности перед поставщиками. В поселках Рудничный, Лесной и Безбожник пройдет ремонт сетей и узлов.Подготовка к предстоящему отопительному сезону остается на особом контроле и власти, и надзорных органов.Еще одна важная тема - предстоящие школьные каникулы и организация отдыха детей. На эти цели из бюджета области выделят более 250-ти миллионов рублей. В лагерях отдохнут почти 60-т тысяч детей.За качеством отдыха будут следить сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и местные власти. Особую подготовку пройдут вожатые. Для них в этом году были организованы специальные курсы.