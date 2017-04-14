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Новости / ЖКХ

О ситуации с мусором в слободе Талица

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 58 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Мусорный вопрос не теряет актуальности. Так, жители слободы Талица считают, что услуги по вывозу отходов там выполняются некачественно.

Площадка для мусора находится через дорогу от самой слободы - совсем не в том месте, где было запланировано. Рядом - крутой поворот трассы с очень оживленным движением. При этом пешеходного перехода там нет, и люди постоянно рискуют попасть под машину. В слободе всего семь домовладений. Большую часть отходов жители сжигают или отправляют в компостную яму. А Владимир Кощеев даже бумагу отвозит в специальные баки для макулатуры - но это уже, конечно, в городе.

О ситуации с мусором в слободе ТалицаВЛАДИМИР КОЩЕЕВ, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ ТАЛИЦА:
«Для нас вообще сама контейнерная площадка неприемлема, поскольку мы все пользовались индивидуальными контейнерами, и мы бы хотели, в принципе, вернуться к этой системе, поскольку как бы не была оборудована площадка на том даже месте, где её планировали поставить, она будет наполняться мусором из Порошино и других посёлков вокруг».
 
 
Раньше жители слободы платили за вывоз мусора около трёхсот рублей. Сейчас семье Владимира Кощеева приходят квитанции с суммой порядка тысячи рублей в месяц. Казалось бы, что ситуация безвыходная - все по закону. Но Андрею Кошурникову из посёлка Городской квартал удалось сделать перерасчёт и в дальнейшем не пользоваться услугами регоператора. В этом посёлке площадки для мусора нет вообще, а квитанции всё равно приходили.

О ситуации с мусором в слободе ТалицаАНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОЙ КВАРТАЛ:
«Нужно сначала пойти к администрации своего района, там есть человек, который отвечает за мусорную реформу, добиться у него письма, в котором он объяснит, что услуга либо не оказывается, либо оказывается некачественно, с этим письмом пойти в Куприт или послать его по электронной почте, они на основании этого письма из администрации сделают заявку на перерасчёт уже в Энергосбыт, и платежи отменяются».
 
 
И таких ситуаций по области достаточно много.

О ситуации с мусором в слободе ТалицаАЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Чего мы хотим, просим у жителей - это всё-таки обращаться во все органы, делать фото-видеосъёмку, желательно, чтобы была указана дата на фотографии, делать фотографии несколько дней, чтобы было с чем сравнить».
 
 
Всю информацию необходимо отправить либо по электронной почте региональному оператору, либо заказным письмом с уведомлением. Если в течение 30-ти дней регоператор либо не ответит на письмо, либо ответит отрицательно, то можно обращаться с заявлением в прокуратуру.


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