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Новости / ЖКХ

В Кирове продолжается ремонт дорожного полотна по федеральной программе

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Куда уходит миллиард? В Кирове продолжается ремонт дорожного полотна по федеральной программе. На улице Ленина рабочие укладывают выравнивающий слой.

Одна из полос на оживленной улице города перекрыта. Утренний час пик миновал, но затор иногда образовывается. Ремонт улицы Ленина проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

В Кирове продолжается ремонт дорожного полотна по федеральной программеЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«В настоящее время ведется работа по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. На участке будет поменяно два километра бортового камня. Будут "подняты" 96 колодцев».

На этом участке будет отремонтировано 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Так же, на асфальт будет нанесена разметка, кроме того, будут установлены новые знаки.

В Кирове продолжается ремонт дорожного полотна по федеральной программеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По программе "Безопасные и качественные дороге" на улице Ленина ремонтируется участок, протяженностью в пять километров. Стоимость контракта примерно 160-т миллионов рублей».

После того, как будет уложен выравнивающий слой, рабочие приступят к установке бордюров. После этого предстоит уложить еще верхний слой асфальта.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«До конца июня мы закончим здесь ремонт, если погода позволит, работы могут закончиться чуть раньше».

Добавим, всего в Кирове в этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать не менее 19-ти участков уличной дорожной сети. На эти цели выделено более миллиарда рублей.


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