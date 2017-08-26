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Куда уходит миллиард? В Кирове продолжается ремонт дорожного полотна по федеральной программе. На улице Ленина рабочие укладывают выравнивающий слой.Одна из полос на оживленной улице города перекрыта. Утренний час пик миновал, но затор иногда образовывается. Ремонт улицы Ленина проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".На этом участке будет отремонтировано 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Так же, на асфальт будет нанесена разметка, кроме того, будут установлены новые знаки.После того, как будет уложен выравнивающий слой, рабочие приступят к установке бордюров. После этого предстоит уложить еще верхний слой асфальта.Добавим, всего в Кирове в этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать не менее 19-ти участков уличной дорожной сети. На эти цели выделено более миллиарда рублей.