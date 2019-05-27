В котельничском Затоне сложилась напряжённая ситуация с мусором

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В посёлке Затон Котельничского района продолжает оставаться напряжённой ситуация, касаемая мусорной реформы. С момента закрытия ледовой переправы мусор оттуда не вывозился.Услуги по вывозу ТКО не осуществляются с 15 марта, весь мусор складируется прямо в центре посёлка. Все это время люди, по сути, выкидывали деньги на ветер. Прокуратурой района было направлено представление к региональному оператору о перерасчете, и оно было удовлетворено в полном объеме. С помощью ОНФ было составлено общее заявление, поэтому никому никуда ехать специально из посёлка не придётся.Следующим этапом станет вывоз мусора за пределы посёлка. Прокуратурой в скором времени будет направлено в суд исковое заявление об обязании органов местного самоуправления обеспечить круглогодичную, ежедневную переправу через реку Вятку.Как местные жители, так и представители различных властных органов Котельнича говорят о том, что самым оптимальным решением стало бы складирование мусора там, где это происходило раньше - в двух километрах от посёлка, но некоторые министерства области не дают на это разрешение.По информации регоператора, жителям Затона в июльской квитанции будет сделан перерасчёт за июнь.