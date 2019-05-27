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Новости / ЖКХ

В котельничском Затоне сложилась напряжённая ситуация с мусором

Сегодня, 11:02 | Просмотров: 103 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В посёлке Затон Котельничского района продолжает оставаться напряжённой ситуация, касаемая мусорной реформы. С момента закрытия ледовой переправы мусор оттуда не вывозился.

В котельничском Затоне сложилась напряжённая ситуация с мусоромАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта мусорная куча скоро станет больше, чем сам посёлок, с каждым днём она только растёт, а ответственные органы до сих пор не нашли выхода. Скажу, что сподвижки всё-таки есть: жителям Затона сделают перерасчёт. Но что будет с самой кучей? Сейчас стоит жара, стоит невыносимая вонь, собаки и вороны растаскивают пакеты с мусором, а рядом гуляют дети».
 
Услуги по вывозу ТКО не осуществляются с 15 марта, весь мусор складируется прямо в центре посёлка. Все это время люди, по сути, выкидывали деньги на ветер. Прокуратурой района было направлено представление к региональному оператору о перерасчете, и оно было удовлетворено в полном объеме. С помощью ОНФ было составлено общее заявление, поэтому никому никуда ехать специально из посёлка не придётся.

В котельничском Затоне сложилась напряжённая ситуация с мусоромМАРИНА ВОПИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА ПОСЁЛКА ЗАТОН:
«Вот подписи всех жителей посёлка Затон - ну пусть не всех, но представителей каждого дома здесь представлены».
 
Следующим этапом станет вывоз мусора за пределы посёлка. Прокуратурой в скором времени будет направлено в суд исковое заявление об обязании органов местного самоуправления обеспечить круглогодичную, ежедневную переправу через реку Вятку.

В котельничском Затоне сложилась напряжённая ситуация с мусоромАЛЕКСАНДР КОРЯКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРОКУРОРА:
«По материалам сделаны все запросы и требования о предоставлении данной информации. Срок стоит - самое ближайшее время - это конец настоящей недели или начало следующей».
 
Как местные жители, так и представители различных властных органов Котельнича говорят о том, что самым оптимальным решением стало бы складирование мусора там, где это происходило раньше - в двух километрах от посёлка, но некоторые министерства области не дают на это разрешение.

В котельничском Затоне сложилась напряжённая ситуация с мусоромАЛЕКСЕЙ ДУДИН, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Самое хорошее и правильное решение - это будет пользоваться опытом, который здесь устоялся десятилетиями, то есть здесь имеется две тракторные телеги - два ПТС-4, и они в любое время года осуществляют перевозку твердых коммунальных отходов в не затапливаемую часть. Там имеется хранилище, и туда он складируется».

- У нас 260 жителей, значит, это уже на выживание, кто выживет, тот будет жить, кто отравится, тот, значит, всё, всех в Шестаки.

По информации регоператора, жителям Затона в июльской квитанции будет сделан перерасчёт за июнь.


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