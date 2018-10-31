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«От деревьев - сережки, веточки после грозы. Природное все. Иногда попадается мертвая рыба».

«Они уничтожают лишний азот, который есть в пруду. Снижают количество цветущих водорослей. Был вопрос по рыбе. Процесс совсем обратный, т.е. не только рыба не погибнет, но происходит оздоровление всех объектов, которые обитают в водной среде».

«Сейчас запланирован один пролет. Который в самом ужасном состоянии. В целом у нас по городу на этот год запланировано 12 лестничных маршей».

В парке имени Кирова начался долгожданный ремонт. Правда, пока рабочие взялись только за одну лестницу и приступили к очистке пруда после урагана.На Киров обрушился ураган, его последствия затронули даже водоемы. И без того не самый чистый пруд в парке Кирова весь в мусоре. Бытового немного, в основном природный.Сергей Агалаков, как и другие его коллеги, работает по старинке. Мусор из пруда вытаскивает граблями. Но чиновники говорят о новых технологиях. Свою разработку на этом водоеме испытает опорный вуз. Специальная смесь должна улучшить экологическую ситуацию. Она содержит штаммы микроорганизмов, которые будут оздоравливать пруд.Первая обработка - бесплатно. Эффект от смеси должен быть заметен через две недели. Другие водоемы будут очищаться по старинке - только граблями. По-старому ремонтируют и лестницу, которая располагается со стороны улицы Горького. Здесь работы только начались.Другие лестницы в парке Кирова находятся так же в плачевном состоянии, но до них в этом году очередь по ремонту не дойдет. Добавим, на восстановление лестничных пролетов в городе из бюджета выделено 800-сот тысяч рублей.