ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

04 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.5547
EURO: 73.2180
Погода в городе Кирове:
утром:  +12...+14°C
днём:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Свалка у контейнерной площадки на улице Шинников

Вчера, 14:38 | Просмотров: 128 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове жители улицы Шинников жалуются на свалку, которая образовалась прямо у контейнерной площадки. Кто должен отвечать за мусор, скинутый рядом с баками?

Дом №16 по улице Шинников как будто всеми забыт - придомовую территорию никто не убирает, зимой крыша от снега ни разу не была почищена, фасад здания сыплется. Но главной проблемой является куча мусора, находящаяся рядом с контейнерными баками.

Свалка у контейнерной площадки на улице Шинников ТАТЬЯНА АШИХМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №16 ПО УЛИЦЕ ШИННИКОВ:
«Мы обычно прибираемся, выносим - у нас увозили, это у нас, значит, с весны - я на соседей-то смотрю - у них-то ведь под окнами это всё».

Мимо проходящие люди, а также те, кто проезжают в машине то и дело выбрасывают сюда свой мусор, свалке уже не один месяц. На вопрос, кто же всё-таки должен прибираться, управляющая компания даёт такой ответ.

Свалка у контейнерной площадки на улице Шинников АНДРЕЙ ДОМРАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Уборкой данных несанкционированных свалок, получается, должен заниматься собственник земельного участка, на котором это всё расположено».
 
 
Свалка находится не на придомовой территории, собственником которой, как предполагает представитель управляющей компании, является муниципалитет. По словам представителя УК, они уже обратились в администрацию по этой проблеме.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

16:36 03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

16:12 03.06.2019


Руководитель ГЖИ Кировской области уволился по собственному желанию.

Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

14:00 03.06.2019


Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

Кировские гиревики завоевали золото чемпионата Европы.

13:57 03.06.2019


Кировские гиревики завоевали золото чемпионата Европы.

В Уржумском районе автомобиль "ИЖ-2717" сбил двух подростков на мопеде.

13:50 03.06.2019


В Уржумском районе автомобиль "ИЖ-2717" сбил двух подростков на мопеде.

В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".

13:22 03.06.2019


В Верхнекамском районе столкнулись "Лада Приора" и "Лада Веста".

На улице Ленина "Лада Калина" столкнулась с иномаркой.

13:18 03.06.2019


На улице Ленина "Лада Калина" столкнулась с иномаркой.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам

18:04 03.06.2019


В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам

Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу

18:00 03.06.2019


Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу

В крестном ходе участвует группа магаданского общества инвалидов

17:54 03.06.2019


В крестном ходе участвует группа магаданского общества инвалидов

Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье

17:51 03.06.2019


Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье

Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

14:40 03.06.2019


Киров принял Первенство страны по пятиборью среди кадетов до 15 лет

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове ограничено движение по улицам Шинников и Полевой

11.07.2017


В Кирове ограничено движение по улицам Шинников и Полевой

На одной из улиц Кирова образовалась свалка мусора высотой в человеческий рост.

07.12.2018


На одной из улиц Кирова образовалась свалка мусора высотой в человеческий рост.

Стихийная свалка на улице Комсомольской под окнами жилого дома

17.01.2018


Стихийная свалка на улице Комсомольской под окнами жилого дома

Стихийную свалку на улице Орджоникидзе вывезут за счет городского бюджета.

15.04.2019


Стихийную свалку на улице Орджоникидзе вывезут за счет городского бюджета.

На улице Шинников г. Кирова столкнулись два ВАЗа: есть пострадавший.

19.01.2015


На улице Шинников г. Кирова столкнулись два ВАЗа: есть пострадавший.

В Котельниче в некоторых районах отходы ТБО не вывозят уже полмесяца

15.10.2018


В Котельниче в некоторых районах отходы ТБО не вывозят уже полмесяца

Популярные новости

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

22.05.2019


В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

22.05.2019


Житель Вахрушей вынужден передвигаться в неудобном инвалидном кресле

Кировчане отметили День пограничника

28.05.2019


Кировчане отметили День пограничника

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх