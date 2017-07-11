Свалка у контейнерной площадки на улице Шинников
Дом №16 по улице Шинников как будто всеми забыт - придомовую территорию никто не убирает, зимой крыша от снега ни разу не была почищена, фасад здания сыплется. Но главной проблемой является куча мусора, находящаяся рядом с контейнерными баками.
ТАТЬЯНА АШИХМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №16 ПО УЛИЦЕ ШИННИКОВ:
«Мы обычно прибираемся, выносим - у нас увозили, это у нас, значит, с весны - я на соседей-то смотрю - у них-то ведь под окнами это всё».
Мимо проходящие люди, а также те, кто проезжают в машине то и дело выбрасывают сюда свой мусор, свалке уже не один месяц. На вопрос, кто же всё-таки должен прибираться, управляющая компания даёт такой ответ.
АНДРЕЙ ДОМРАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
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