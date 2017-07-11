Свалка у контейнерной площадки на улице Шинников

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«Уборкой данных несанкционированных свалок, получается, должен заниматься собственник земельного участка, на котором это всё расположено».

В Кирове жители улицы Шинников жалуются на свалку, которая образовалась прямо у контейнерной площадки. Кто должен отвечать за мусор, скинутый рядом с баками?Дом №16 по улице Шинников как будто всеми забыт - придомовую территорию никто не убирает, зимой крыша от снега ни разу не была почищена, фасад здания сыплется. Но главной проблемой является куча мусора, находящаяся рядом с контейнерными баками.Мимо проходящие люди, а также те, кто проезжают в машине то и дело выбрасывают сюда свой мусор, свалке уже не один месяц. На вопрос, кто же всё-таки должен прибираться, управляющая компания даёт такой ответ.Свалка находится не на придомовой территории, собственником которой, как предполагает представитель управляющей компании, является муниципалитет. По словам представителя УК, они уже обратились в администрацию по этой проблеме.