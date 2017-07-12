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В Кирове идет масштабная замена теплотрасс и труб горячего водоснабжения. Планируется проложить инженерные сети из современных и долговечных материалов в районе улиц Риммы Юровской и Солнечной.В последнее время в этой части юго-западного района г. Кирова произошло почти 50 аварий, каждая из которых была связана с отключением горячей воды. Коммуникации не менялись со времен СССР и их износ составил больше 90%. Теперь планируется полностью заменить изношенный участок инженерных сетей. Всего три километра труб.Для повышения надежности используются трубы из современных материалов, не подверженных коррозии и более долговечных, чем старые железные трубы.Участок теплотрассы будет полностью готов к 15 сентября. До этого времени жителям близлежащих домов придется обходиться без горячей воды.Добавим, что комплексный подход при замене теплосетей уже применялся в прошлом году. На улице Шинников были заменены коммуникации в целом квартале. Такой подход показал свою эффективность - за год на том участке не было ни одной серьезной аварии. В целом за это лето в КТК планируют заменить 27 километров изношенных теплотрасс в областном центре.