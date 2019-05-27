Жители нескольких поселков в Верхнекамском районе не будут платить за вывоз ТКО.
Из-за разрушения опор разобранного ранее моста через Каму несколько населенных пунктов оказались отрезанными от дороги.
В апреле транспортное сообщение было прервано с поселками Чус, Ожмегово, Камский, Тупрунка и Перерва.
Весной администрация Верхнекамского района уведомила регионального оператора, что создаст у п. Чус предусмотренную для таких случаев площадку временного накопления отходов. Но площадка до сих пор не создана и подъездные пути, позволяющие вывозить отходы, не обеспечены.
В связи с этим региональный оператор не может организовать услугу по обращению с ТКО в населенных пунктах Чус, Ожмегово, Камский, Тупрунка, Перерва и снимает плату с жителей за апрель и май 2019 года.
Перерасчет будет в июньских квитанциях. Начисление платы будет возобновлено с момента начала оказания услуги.
Жители, которые уже оплатили услугу за данный период, могут направить заявление для возврата денежных средств.
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