На улице Карла Либкнехта разрушается лестница, ведущая во двор

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- У меня ноги больные, я хожу, вот когда спускаюсь, я держусь уже за эти, чтобы туда не провалиться, но ведь тут ходят дети, это, детсадовский частный садик - она здесь их переводила, так только и говорит - ближе держитесь за эти места, ближе держитесь.

«В прошлом году мальчик сломал ногу, его увезли на скорой помощи, это школьник. В этом году уже двое травмировались, один Кривокорытов Олег - упал, есть документы, я скопировала, отдавала помощнику депутата, в общем, обращались везде, и упала моя внучка, приехала на каникулы, я даже не знала - скрыли вместе с сыном, в общем, всё лицо разбила, в синяках, лежала целую неделю дома».

«Средства есть, но у нас есть план текущего ремонта, который мы решаем с собственниками. У нас много проблем внутри дома: центральное отопление, ХВС, ГВС - есть первостепенные проблемы, которые тоже нужно решать и, естественно, финансово не разорваться ни жителям, ни управляющей компании - не отремонтировать сразу всё».

Уже не один год жители дома №55 по улице Карла Либкнехта наблюдают, как разрушается лестница, ведущая во двор. Когда опасный объект отремонтируют?Три года лестница, ведущая к дому, находится в аварийном состоянии. Здесь живут, в основном пенсионеры, и подниматься или спускаться по таким ступенькам проблематично.Старшая по дому - Антонина Кошкина - на протяжении трёх лет обращалась за помощью в различные инстанции - действий никаких. Но в прошлом году местный депутат выделила на ремонт лестницы 100 тысяч, Антонина Ивановна ходила в управление жилищного хозяйства - там составили смету на сумму 158 тысяч. 58 тысяч не хватало, женщина написала письмо в управляющую компанию - ответа не последовало. В итоге, деньги отозвали.Рядом с домом лежат лестничные пролеты - в размере шести штук, их привезли в августе прошлого года. Ни старшая по дому, ни представители управляющей компании не знают, кому они принадлежат, и как здесь появились. В организации, которая обслуживает этот дом говорят, что денег на ремонт или полную замену лестницы нет.Управляющая компания планирует исключить из состава общего имущества эту лестницу, так как её используют не только жители дома. В этом случае она будет обслуживаться уже не за счёт жильцов. Письма в администрацию управляющей компанией уже отправлены.