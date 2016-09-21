ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

05 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.1243
EURO: 73.3690
Погода в городе Кирове:
вечером:  +18...+20°C
ночью:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

На улице Карла Либкнехта разрушается лестница, ведущая во двор

Сегодня, 14:40 | Просмотров: 94 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Уже не один год жители дома №55 по улице Карла Либкнехта наблюдают, как разрушается лестница, ведущая во двор. Когда опасный объект отремонтируют?

Три года лестница, ведущая к дому, находится в аварийном состоянии. Здесь живут, в основном пенсионеры, и подниматься или спускаться по таким ступенькам проблематично.

- У меня ноги больные, я хожу, вот когда спускаюсь, я держусь уже за эти, чтобы туда не провалиться, но ведь тут ходят дети, это, детсадовский частный садик - она здесь их переводила, так только и говорит - ближе держитесь за эти места, ближе держитесь.
 
 
Старшая по дому - Антонина Кошкина - на протяжении трёх лет обращалась за помощью в различные инстанции - действий никаких. Но в прошлом году местный депутат выделила на ремонт лестницы 100 тысяч, Антонина Ивановна ходила в управление жилищного хозяйства - там составили смету на сумму 158 тысяч. 58 тысяч не хватало, женщина написала письмо в управляющую компанию - ответа не последовало. В итоге, деньги отозвали.

На улице Карла Либкнехта разрушается лестница, ведущая во дворАНТОНИНА КОШКИНА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ №55 ПО УЛИЦЕ К.ЛИБКНЕХТА:
«В прошлом году мальчик сломал ногу, его увезли на скорой помощи, это школьник. В этом году уже двое травмировались, один Кривокорытов Олег - упал, есть документы, я скопировала, отдавала помощнику депутата, в общем, обращались везде, и упала моя внучка, приехала на каникулы, я даже не знала - скрыли вместе с сыном, в общем, всё лицо разбила, в синяках, лежала целую неделю дома».
 
 
Рядом с домом лежат лестничные пролеты - в размере шести штук, их привезли в августе прошлого года. Ни старшая по дому, ни представители управляющей компании не знают, кому они принадлежат, и как здесь появились. В организации, которая обслуживает этот дом говорят, что денег на ремонт или полную замену лестницы нет.

На улице Карла Либкнехта разрушается лестница, ведущая во дворМАКСИМ МАНЬКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Средства есть, но у нас есть план текущего ремонта, который мы решаем с собственниками. У нас много проблем внутри дома: центральное отопление, ХВС, ГВС - есть первостепенные проблемы, которые тоже нужно решать и, естественно, финансово не разорваться ни жителям, ни управляющей компании - не отремонтировать сразу всё».
 
 
Управляющая компания планирует исключить из состава общего имущества эту лестницу, так как её используют не только жители дома. В этом случае она будет обслуживаться уже не за счёт жильцов. Письма в администрацию управляющей компанией уже отправлены.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области количество пострадавших от клещей превысило 5 тысяч человек.

15:28 05.06.2019


В Кировской области количество пострадавших от клещей превысило 5 тысяч человек.

С пути следования Великорецкого крестного хода спасатели эвакуировали более 50 паломников.

15:07 05.06.2019


С пути следования Великорецкого крестного хода спасатели эвакуировали более 50 паломников.

В Кирове задержали мошенницу, продававшую через интернет несуществующих щенков.

14:50 05.06.2019


В Кирове задержали мошенницу, продававшую через интернет несуществующих щенков.

19 некоммерческих организаций Кировской области получат президентские гранты.

13:53 05.06.2019


19 некоммерческих организаций Кировской области получат президентские гранты.

Строительство автотоннеля в Нововятском районе планируют начать в 2021 году.

13:04 05.06.2019


Строительство автотоннеля в Нововятском районе планируют начать в 2021 году.

В Санчурском районе в ДТП погиб 18-летний водитель-"бесправник".

12:53 05.06.2019


В Санчурском районе в ДТП погиб 18-летний водитель-"бесправник".

Жители нескольких поселков в Верхнекамском районе не будут платить за вывоз ТКО.

12:44 05.06.2019


Жители нескольких поселков в Верхнекамском районе не будут платить за вывоз ТКО.

Все новости

Вести. Кировская область

Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области

17:51 05.06.2019


Спортивный фестиваль "Улыбка" собрал детей-инвалидов со всей области

Юные защитники природы собрались во дворце культуры - Мемориал на фестивале "Экодетство"

17:44 05.06.2019


Юные защитники природы собрались во дворце культуры - Мемориал на фестивале "Экодетство"

В Кирове начался ремонт тротуаров

17:41 05.06.2019


В Кирове начался ремонт тротуаров

В Кирове проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

17:38 05.06.2019


В Кирове проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

На улице Карла Либкнехта разрушается лестница, ведущая во двор

14:40 05.06.2019


На улице Карла Либкнехта разрушается лестница, ведущая во двор

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В подъезде дома по Воровского 113 ночью украли электросчетчики

21.09.2016


В подъезде дома по Воровского 113 ночью украли электросчетчики

Пропавшую без вести управляющую компанию, бросившую дом в Ганино, могут лишить лицензии.

15.11.2017


Пропавшую без вести управляющую компанию, бросившую дом в Ганино, могут лишить лицензии.

Жильцам домов на улице К.Либкнехта рекомендовали сменить управляющую компанию.

28.01.2019


Жильцам домов на улице К.Либкнехта рекомендовали сменить управляющую компанию.

Бытовые проблемы на Красина,5

28.09.2017


Бытовые проблемы на Красина,5

В Кирове ищут пропавшую без вести управляющую компанию.

14.11.2017


В Кирове ищут пропавшую без вести управляющую компанию.

Управляющая компания Ленинского района смогла погасить долг в 300 миллионов рублей

16.12.2016


Управляющая компания Ленинского района смогла погасить долг в 300 миллионов рублей

Популярные новости

На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

03.06.2019


На Дне города в Кирове выступят МакSим, «Burito» и Юлиана Караулова.

Великорецкий крестный ход отправился в путь

03.06.2019


Великорецкий крестный ход отправился в путь

В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

31.05.2019


В Кировской области во время грозы погибла 14-летняя девочка.

В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

29.05.2019


В Кирове задержаны врач-терапевт и фельдшер скорой помощи, подозреваемые в разбое.

Кировчане отметили День пограничника

28.05.2019


Кировчане отметили День пограничника

Подготовка к крестному ходу

31.05.2019


Подготовка к крестному ходу

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх