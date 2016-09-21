На улице Карла Либкнехта разрушается лестница, ведущая во двор

Уже не один год жители дома №55 по улице Карла Либкнехта наблюдают, как разрушается лестница, ведущая во двор. Когда опасный объект отремонтируют?
Три года лестница, ведущая к дому, находится в аварийном состоянии. Здесь живут, в основном пенсионеры, и подниматься или спускаться по таким ступенькам проблематично.
- У меня ноги больные, я хожу, вот когда спускаюсь, я держусь уже за эти, чтобы туда не провалиться, но ведь тут ходят дети, это, детсадовский частный садик - она здесь их переводила, так только и говорит - ближе держитесь за эти места, ближе держитесь.
Старшая по дому - Антонина Кошкина - на протяжении трёх лет обращалась за помощью в различные инстанции - действий никаких. Но в прошлом году местный депутат выделила на ремонт лестницы 100 тысяч, Антонина Ивановна ходила в управление жилищного хозяйства - там составили смету на сумму 158 тысяч. 58 тысяч не хватало, женщина написала письмо в управляющую компанию - ответа не последовало. В итоге, деньги отозвали.
АНТОНИНА КОШКИНА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ №55 ПО УЛИЦЕ К.ЛИБКНЕХТА:
«В прошлом году мальчик сломал ногу, его увезли на скорой помощи, это школьник. В этом году уже двое травмировались, один Кривокорытов Олег - упал, есть документы, я скопировала, отдавала помощнику депутата, в общем, обращались везде, и упала моя внучка, приехала на каникулы, я даже не знала - скрыли вместе с сыном, в общем, всё лицо разбила, в синяках, лежала целую неделю дома».
Рядом с домом лежат лестничные пролеты - в размере шести штук, их привезли в августе прошлого года. Ни старшая по дому, ни представители управляющей компании не знают, кому они принадлежат, и как здесь появились. В организации, которая обслуживает этот дом говорят, что денег на ремонт или полную замену лестницы нет.
МАКСИМ МАНЬКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Средства есть, но у нас есть план текущего ремонта, который мы решаем с собственниками. У нас много проблем внутри дома: центральное отопление, ХВС, ГВС - есть первостепенные проблемы, которые тоже нужно решать и, естественно, финансово не разорваться ни жителям, ни управляющей компании - не отремонтировать сразу всё».
Управляющая компания планирует исключить из состава общего имущества эту лестницу, так как её используют не только жители дома. В этом случае она будет обслуживаться уже не за счёт жильцов. Письма в администрацию управляющей компанией уже отправлены.
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