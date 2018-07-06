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«Благоустройство пешеходных зон предполагает демонтаж старого покрытия, установка поребрика и укладка брусчатки, как правило, в центральной части города используется этот материал. По Первомайскому району работы планируются на улице Профсоюзной в районе старого моста, по Ленинскому району первоочередные работы будут проводиться на улицах Красина, Левитана, Щорса, тоже проблемные участки тротуаров».

«Все остановки общественного транспорта, которые попадают в этот промежуток, тоже будут выполнены, сейчас проводятся работы по БКД по Московской, и у нас получится полностью к концу летнего сезона целостность улицы».

В Кирове начался ремонт тротуаров. Это участки, которые выбрали сами кировчане в ходе рейтингового голосования. На благоустройство пешеходных зон в этом году выделена рекордная сумма - около 85 миллионов рублей.Сегодня преображаются тротуары на улице Профсоюзной от Октябрьского проспекта до Карла Маркса. Также работы ведутся в поселке Ганино на улице Центральной. Эти участки приводятся в порядок в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».Этим летом в городе будет отремонтировано 44 участка, в два раза больше, чем в прошлом году. На обустройство пешеходных зон выделено 85 миллионов рублей - рекордная для Кирова сумма. Приведут в порядок и тротуары на улице Московской от Октябрьского проспекта до Производственной.Все работы по ремонту пешеходных зон должны завершиться до 30 сентября. И по всем тротуарам, выполненным в рамках федерального проекта, подрядчики несут гарантийные обязательства: на асфальтовое покрытие – 2 года, на брусчатку – 3 года.