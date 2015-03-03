На улице Грибоедова детская площадка соседствует с полусгоревшими домами
Один из домов сгорел 2 года назад, другой - 3 года. С тех пор эти аварийные здания заметно выделяются на фоне новеньких многоэтажек на улице Грибоедова. С крыши одного из полуразрушенных зданий в сильный ветер может даже занести куски шифера. Родители детей, которые гуляют на площадке поблизости - возмущены.
АЛЕКСАНДРОВА ПЕСТОВА:
«Очень плохо! Поднимался вопрос уже не один раз. И площадка маленькая. Гулять совершенно негде».
ЕЛЕНА КРОПОТКИНА:
«Там бомжи ночуют это опасно».
«Соседство очень неблагоприятное. И вид из окна тоже не нравится».
Как нам сообщили в пресс-службе администрации города Кирова 2 неприглядных полусгоревшие дома - частная собственность, и вопрос использования этих участков, в том числе всевозможные благоустроительные работы, - обязанность собственника. Представители территориального управления по Ленинскому району могут лишь оштрафовать хозяев разрушенных домов за нарушения правил и норм благоустройства и сейчас этот вопрос прорабатывается.
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