На улице Грибоедова детская площадка соседствует с полусгоревшими домами

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Жители дома № 37 на улице Грибоедова жалуются на соседство детской площадки с двумя полусгоревшими деревянными домами. Проблема давняя, но так и не решается.Один из домов сгорел 2 года назад, другой - 3 года. С тех пор эти аварийные здания заметно выделяются на фоне новеньких многоэтажек на улице Грибоедова. С крыши одного из полуразрушенных зданий в сильный ветер может даже занести куски шифера. Родители детей, которые гуляют на площадке поблизости - возмущены.Как нам сообщили в пресс-службе администрации города Кирова 2 неприглядных полусгоревшие дома - частная собственность, и вопрос использования этих участков, в том числе всевозможные благоустроительные работы, - обязанность собственника. Представители территориального управления по Ленинскому району могут лишь оштрафовать хозяев разрушенных домов за нарушения правил и норм благоустройства и сейчас этот вопрос прорабатывается.