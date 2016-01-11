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Новости / ЖКХ

Коммунальные проблемы дома № 67 по улице Калинина

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 105 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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О дыре в потолке в подъезде жители дома номер 67 по улице Калинина рассказали даже президенту. Однако коммунальщики не спешат ничего ремонтировать.

- В марте месяце 29 марта было написано письмо в управляющую компанию, что отбита штукатурка и образовалась такая дыра.

Это именно дыра, а не бывший люк. Правильная квадратная форма - это совпадение. Проблема появилась еще в 2016-м году. Тогда жители дома обратились с жалобой к президенту. Только после этого коммунальщики обратили внимание на 67-й дом по улице Калинина.

Коммунальные проблемы дома № 67 по улице КалининаНИНА ШАТУНОВА:
«Выехали сотрудники ленинской управляющей компании, тогда они назывались еще "Ленинская управляющая компания г. Кирова", составили нам смету в четырех вариантах. Было принято решение, что по смете заделают нам эту дыру».

И тут ситуация повернулась совсем неожиданно. Правда, получилось как в заезженном анекдоте. Потолок отремонтировали, но не в том подъезде. Здесь же просто частично убрали нависающую штукатурку, а потом коммунальщики отчитались и выдали бумагу, что опасная ситуация устранена. На работы потратили около 75-ти тысяч. Проблемы не были решены и в отремонтированном подъезде.

- Штукатурку отбили, наколотили доски, а как бежало по стене, так и бежит, даже края не заделали.

Вместо того, чтобы признать допущенную ошибку - представители управляющей компании предлагают жителям повысить тариф, чтобы на собранные деньги, уже со второй попытки отремонтировать дыру. Люди в свою очередь решили обратиться в прокуратуру и администрацию города с жалобами. Эксперты рекомендуют обращаться в первую очередь в госжилинспекцию.

Коммунальные проблемы дома № 67 по улице КалининаАНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ЮРИСТ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Контролирующим органом в этой сфере является государственная жилищная инспекция Кировской области. Если они обратятся в прокуратуру, то вероятнее всего прокуратура перенаправит обращение в ГЖИ и они просто потеряют время».

По словам жителей, управляющая компания подобных обращений не боится. Несмотря ни на что, отказывается делать ремонт в доме, даже косметический. Не хочет, и заделывать дыру.

Коммунальные проблемы дома № 67 по улице КалининаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дом был построен в конце 50-х годов прошлого века. В 1985-м здесь был проведен косметический ремонт. Правда, без покраски лестниц. Получается, что вот этой вот краске, более 60-ти лет».

Жители дома жалуются не только на отсутствие ремонта. Они не довольны и тем, как коммунальщики опилили деревья во дворе. В заявление в надзорные органы они обещают включить и этот пункт.


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