Коммунальные проблемы дома № 67 по улице Калинина

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О дыре в потолке в подъезде жители дома номер 67 по улице Калинина рассказали даже президенту. Однако коммунальщики не спешат ничего ремонтировать.Это именно дыра, а не бывший люк. Правильная квадратная форма - это совпадение. Проблема появилась еще в 2016-м году. Тогда жители дома обратились с жалобой к президенту. Только после этого коммунальщики обратили внимание на 67-й дом по улице Калинина.И тут ситуация повернулась совсем неожиданно. Правда, получилось как в заезженном анекдоте. Потолок отремонтировали, но не в том подъезде. Здесь же просто частично убрали нависающую штукатурку, а потом коммунальщики отчитались и выдали бумагу, что опасная ситуация устранена. На работы потратили около 75-ти тысяч. Проблемы не были решены и в отремонтированном подъезде.Вместо того, чтобы признать допущенную ошибку - представители управляющей компании предлагают жителям повысить тариф, чтобы на собранные деньги, уже со второй попытки отремонтировать дыру. Люди в свою очередь решили обратиться в прокуратуру и администрацию города с жалобами. Эксперты рекомендуют обращаться в первую очередь в госжилинспекцию.По словам жителей, управляющая компания подобных обращений не боится. Несмотря ни на что, отказывается делать ремонт в доме, даже косметический. Не хочет, и заделывать дыру.Жители дома жалуются не только на отсутствие ремонта. Они не довольны и тем, как коммунальщики опилили деревья во дворе. В заявление в надзорные органы они обещают включить и этот пункт.