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Новости / ЖКХ

Почему пришла квитанция за отопление за май?

Сегодня, 12:41 | Просмотров: 169 | Версия для печати
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Жителям Кировской области стали поступать квитанции за потребленные в мае коммунальные услуги, в том числе за теплоснабжение.
 
Плата включает в себя фактическую стоимость потребленной тепловой энергии: для жителей Кирова - до завершения отопительного сезона, который в этом году продолжался до 6 мая.
 
Напомним, что в Кировской области установлен способ оплаты за отопление в течение отопительного периода продолжительностью 8 месяцев. Размер платы определяется по фактическим показаниям приборов учета или равномерно по нормативу потребления.
 
При этом потребители в многоквартирных домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, платят в течение отопительного периода - с сентября по апрель.
 
В период с мая по август плата в таких домах не начисляется.
 
В случае, когда многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, плата за отопление рассчитывается по показаниям прибора за период ее фактического потребления.
 
В случае некорректно выставленной плате по коммунальным услугам необходимо обращаться в ГЖИ Кировской области по адресу: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23, каб. 905.


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