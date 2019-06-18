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«Вот эта схема газоснабжения Звени встала нам в 60 тысяч рублей, это деньги всех наших жителей».

«Кирово-Чепецкий район, итоги 5 лет работы. Согласно этому документу, природный газ в деревне Звени уже появился. Получается, на бумаге голубое топливо есть, по факту - его нет».

«Как мне известно, на 21ый год запланирована газификация деревень Глушиха, Голодницы, поселок Кстининского Дома отдыха. С нас уже потребовали внести изменения в генплан в том направлении. Что касается деревни Звени, то пока такой информации нет».

«В перспективе, естественно и эта деревня тоже будет газифицирована, ну, по крайней мере, на следующую пятилетку, она точно будет включена. С 21го по 25ый год - это будет следующая пятилетка, и этот график даже не формировался».

Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ. И не может дождаться! Хотя необходимые для этого документы подготовлены, причем за счет самих жителей. На днях они обратились к нам в редакцию с просьбой о помощи.Деревня Звени находится в 10 км от Нововятского района, рядом с дорогой Киров - Кирово-Чепецк. Один из самых крупных по численности населенных пунктов в Кстининском поселении, лишен простых человеческих благ. Заготовка и приобретение дров - настоящее испытание для местных жителей, особенно стариков.Местные уже много лет ждут, когда в их деревню придет газ. Еще в 2015ом были подготовлены и согласованы все необходимые документы для участия в программе газификации.Обещали, что этот документ ускорит процесс, но с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Жители деревни Звени опасаются, что все работы по подготовке документации проделаны напрасно, а средства потрачены впустую.Местные опасаются, что именно по этой причине в деле нет никаких подвижек. Может быть "наверху" думают, что вопрос с газификацией деревни Звени уже решен? Но, как уверяет глава Кстининского сельского поселения, заявка на газификацию деревни, подается в Правительство области ежегодно, на протяжении уже многих лет.В настоящее время в регионе реализуется Программа развития газификации Кировской области на период с 2016го по 2020ый годы, включительно. В ней - приоритет отдан крупным населенным пунктам, в частности Слободскому и Котельничу. Проектирование и строительство газопровода до деревни Звени в этой программе не предусмотрено.В Правительстве уверяют, что схема, которую за свой счет проектировали жители, актуальности не потеряет. И за впустую потраченные средства они могут не переживать. Местных столь далекая перспектива появления в деревне газа не устраивает, и они намерены продолжать стучаться в разные инстанции.