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Новости / ЖКХ

Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ

Вчера, 10:52 | Просмотров: 148 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ. И не может дождаться! Хотя необходимые для этого документы подготовлены, причем за счет самих жителей. На днях они обратились к нам в редакцию с просьбой о помощи.
 
 
Деревня Звени находится в 10 км от Нововятского района, рядом с дорогой Киров - Кирово-Чепецк. Один из самых крупных по численности населенных пунктов в Кстининском поселении, лишен простых человеческих благ. Заготовка и приобретение дров - настоящее испытание для местных жителей, особенно стариков.

Местные уже много лет ждут, когда в их деревню придет газ. Еще в 2015ом были подготовлены и согласованы все необходимые документы для участия в программе газификации.

Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ НИНА ЛАДУХИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. ЗВЕНИ:
«Вот эта схема газоснабжения Звени встала нам в 60 тысяч рублей, это деньги всех наших жителей».
 
 
Обещали, что этот документ ускорит процесс, но с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Жители деревни Звени опасаются, что все работы по подготовке документации проделаны напрасно, а средства потрачены впустую.

Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ ВИКТОР ЗЛОБИН, ЖИТЕЛЬ Д. ЗВЕНИ:
«У нас же схема газоснабжения сделана от села Кстинино с улицей Солнечной, где оставлена задвижка специально на нашу деревню, но, как говорится, воз и ныне там».

Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кирово-Чепецкий район, итоги 5 лет работы. Согласно этому документу, природный газ в деревне Звени уже появился. Получается, на бумаге голубое топливо есть, по факту - его нет».
 
 
Местные опасаются, что именно по этой причине в деле нет никаких подвижек. Может быть "наверху" думают, что вопрос с газификацией деревни Звени уже решен? Но, как уверяет глава Кстининского сельского поселения, заявка на газификацию деревни, подается в Правительство области ежегодно, на протяжении уже многих лет.

Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ, ГЛАВА КСТИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Как мне известно, на 21ый год запланирована газификация деревень Глушиха, Голодницы, поселок Кстининского Дома отдыха. С нас уже потребовали внести изменения в генплан в том направлении.  Что касается деревни Звени, то пока такой информации нет».
 
 
В настоящее время в регионе реализуется Программа развития газификации Кировской области на период с 2016го по 2020ый годы, включительно. В ней - приоритет отдан крупным населенным пунктам, в частности Слободскому и Котельничу. Проектирование и строительство газопровода до деревни Звени в этой программе не предусмотрено.

Деревня Звени Кирово-Чепецкого района уже много лет ждёт газ ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В перспективе, естественно и эта деревня тоже будет газифицирована, ну, по крайней мере, на следующую пятилетку, она точно будет включена. С 21го по 25ый год - это будет следующая пятилетка, и этот график даже не формировался».
 
 
В Правительстве уверяют, что схема, которую за свой счет проектировали жители, актуальности не потеряет. И за впустую потраченные средства они могут не переживать. Местных столь далекая перспектива появления в деревне газа не устраивает, и они намерены продолжать стучаться в разные инстанции.


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