В с. Ильинском закрыли общественную баню.

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Нарушения были выявлены при проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении МУП ЖКХ пгт. Вахруши Слободского района.

По информации кировского Управления Роспотребнадзора в общественной бане с. Ильинское Слободского района не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

В частности, помещения бани не обеспечены мебелью, соответствующей санитарным правилам. Поверхности шкафчиков и скамеек имеют трещины и отслоившуюся краску, что не допускает качественного проведения влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами.

Раздевальная и мыльная не обеспечены емкостями с крышками для сбора использованных веников и банных принадлежностей. В бане недостаточно уборочного инвентаря, инвентарь не имеет маркировки в зависимости от назначения помещений.

Кроме того не было организовано проведение генеральной уборки в помещениях бани один раз в неделю, не проводятся дератизация и дезинсекция в помещениях. По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением Слободского районного суда работа общественной бани приостановлена на 30 суток.