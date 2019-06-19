Проблемы с газом в доме № 201 по улице Московской
- В каждой квартире у нас находится газовый котёл. Сейчас мы вот его включим, чтобы посмотреть, что у нас он тут не работает. Значит, от газового котла у нас идёт пища приготовление, вот, газовая плита, сейчас она не работает, значит, горячая вода, у нас сейчас горячей воды нет, ну, и отопление, конечно.
У тех, кто живёт на первом этаже - холодный пол, поэтому даже летом жильцы включают отопление.
НАДЕЖДА КАРАБАНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №201 ПО УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ:
«Сейчас мне холодно, у меня конвектор стоит, я его включаю, у меня очень много электричества намотало».
Для того чтобы приготовить пищу или подогреть воду, жители используют электроплитки. Это и затратно, и неудобно. Многоквартирный жилой дом остался без газа почти месяц назад. Обращения в различные инстанции и управляющую компанию не дают никаких результатов. По словам жильцов, энергетическая компания отключила газ в связи с утечкой на магистрали - была повреждена труба, также она пообещала произвести ремонтные работы и восстановить газоснабжение. Кроме того, недавно произошла смена управляющей компании.
НАДЕЖДА КАРАБАНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №201 ПО УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ:
«У нас была старая управляющая компания, которая не имела по закону управлять нашим домом, так как они не внесли нас в реестр лицензий в ГЖИ. Так как им предписало ГЖИ, что они не могут управлять нашим домом, они сразу же расторгли все договоры с РСО и именно, в частности, с Газпромом в одностороннем порядке, что не имели права этого делать».
Эта труба - объект повышенной опасности, на её ремонт необходимы немалые средства. Управляющая компания, учитывая мнение жильцов, не берет её на баланс. В газоснабжающей компании говорят, что они не являются собственником трубы, она находится в ведении управляющей компании, обслуживавшей дом ранее. Руководством новой УК было направлено письмо в администрацию города, чтобы трубу на баланс взял муниципалитет, так как связи со старой УК нет. Кроме того жильцы дома пожаловались в прокуратуру.
- Внутридомовое газовое оборудование этого дома заканчивается сразу за запорным устройством, и дальше начинается сеть, которая подаёт газ на дом. Соответственно, ниже этого газопровода. Этот газопровод уходит под землей и выходит к ШРП, то есть к станции, которая подготавливает газ конкретно для данного дома, и этот газопровод уже не является внутридомовым газовым оборудованием, согласно действующего законодательства Российской Федерации.
Представители управляющей компании поясняют, что общедомовая система газоснабжения находится в исправном состоянии. Компанией было направлено письмо в газоснабжающую организацию о причинах отсутствия газоснабжения.
АРТЁМ КУРКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Облгаз ответил, что есть какая-то утечка, есть какие-то ремонтные работы - проводились, на данный момент, после того, как они были проведены, просят, чтобы управляющая компания оплатила данные работы - данные ремонтные работы по данной магистрали. Магистраль не относится к общему имуществу многоквартирного дома».
Газовики говорят о том, что новой управляющей компании необходимо заключить договор о техническом обслуживании этой части трубы либо с ними, либо с любой другой специализированной организацией, хотя труба не находится на балансе дома, и управляющая компания не несёт за неё ответственность. Но у другой стороны на этот счёт иное мнение.
ДЕНИС ГУСЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ»:
«Газопровод строился к жилому дому, о чём есть акт приёмки законченного строительства объекта, подписанного комиссией. Также есть акт приёма-передачи объекта, то есть когда застройщик ООО "Новострой" передал "МОДО КОМФОРТ" по акту приёма-передачи, в том числе, сети газопровод высокого давления, пункт редуцирования газа и газопровод низкого давления. Ранее обслуживаемый газопровод с "МОДО КОМФОРТ" договор был заключен с "Газпром газораспределение Киров", и "МОДО КОМФОРТ" - управляющая компания - отказалась от обслуживания данного газопровода по причине переизбрания управляющей компании собственниками жилых домов».
По словам представителя энергетической компании, газоснабжение восстановить сейчас не могут в связи с тем, что труба является опасным производственным объектом, и пуск газа на неё невозможен по причине отсутствия договора со специализированной организацией. Жители надеются, что точку в затянувшемся споре поставит прокуратура.
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