Проблемы с газом в доме № 201 по улице Московской

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Жители дома № 201 по улице Московской уже почти месяц вынуждены жить без газа. После смены управляющей компании - неисправная труба, по которой поступало голубое топливо, оказалась ничей и брать на баланс её никто не хочет.У тех, кто живёт на первом этаже - холодный пол, поэтому даже летом жильцы включают отопление.Для того чтобы приготовить пищу или подогреть воду, жители используют электроплитки. Это и затратно, и неудобно. Многоквартирный жилой дом остался без газа почти месяц назад. Обращения в различные инстанции и управляющую компанию не дают никаких результатов. По словам жильцов, энергетическая компания отключила газ в связи с утечкой на магистрали - была повреждена труба, также она пообещала произвести ремонтные работы и восстановить газоснабжение. Кроме того, недавно произошла смена управляющей компании.Эта труба - объект повышенной опасности, на её ремонт необходимы немалые средства. Управляющая компания, учитывая мнение жильцов, не берет её на баланс. В газоснабжающей компании говорят, что они не являются собственником трубы, она находится в ведении управляющей компании, обслуживавшей дом ранее. Руководством новой УК было направлено письмо в администрацию города, чтобы трубу на баланс взял муниципалитет, так как связи со старой УК нет. Кроме того жильцы дома пожаловались в прокуратуру.Представители управляющей компании поясняют, что общедомовая система газоснабжения находится в исправном состоянии. Компанией было направлено письмо в газоснабжающую организацию о причинах отсутствия газоснабжения.Газовики говорят о том, что новой управляющей компании необходимо заключить договор о техническом обслуживании этой части трубы либо с ними, либо с любой другой специализированной организацией, хотя труба не находится на балансе дома, и управляющая компания не несёт за неё ответственность. Но у другой стороны на этот счёт иное мнение.По словам представителя энергетической компании, газоснабжение восстановить сейчас не могут в связи с тем, что труба является опасным производственным объектом, и пуск газа на неё невозможен по причине отсутствия договора со специализированной организацией. Жители надеются, что точку в затянувшемся споре поставит прокуратура.