Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров

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Жители домов, находящихся в ведении управляющей компании «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров. В соцсетях было опубликовано извещение о том, что компания-перевозчик, занимающаяся вывозом отходов, демонтирует мусорные контейнеры по 36-ти адресам.Основная причина, по которой могут исчезнуть баки, в том, что отсутствуют договоры с управляющей компаний. Контейнеры принадлежат компании-перевозчику и ее руководство несогласно с тем, что ими пользуются бесплатно. В свою очередь управляющая компания на этот счет имеет свою точку зрения.В ближайшее время в Роспотребнадзоре должно состояться заседание комиссии, где будет рассматриваться данная проблема. Смогут ли договориться стороны, покажет время. Стоит отметить, что в действующем законодательстве прямо не указаны организации и лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления ТКО. Т.е. это могут быть и органы местного самоуправления, и управляющие организации, и региональный оператор, но с одним условием.На сегодняшний день все мусорные баки по 36 адресам находятся на своих местах. Жильцы домов надеются, что мусорного коллапса не случится, и коммунальные предприятия решат проблему без ущерба для горожан.