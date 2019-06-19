Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров
Основная причина, по которой могут исчезнуть баки, в том, что отсутствуют договоры с управляющей компаний. Контейнеры принадлежат компании-перевозчику и ее руководство несогласно с тем, что ими пользуются бесплатно. В свою очередь управляющая компания на этот счет имеет свою точку зрения.
МАКСИМ МАНЬКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Наша позиция была уже ранее озвучена в СМИ в плане того, что контейнеры должен предоставлять региональный оператор. Мы на своей позиции настаиваем, она с точки зрения закона и здравого смысла абсолютно правильная. У нас есть еще время на обсуждение этих вопросов с администрации города, с Роспотребнадзором по сложившейся ситуации».
В ближайшее время в Роспотребнадзоре должно состояться заседание комиссии, где будет рассматриваться данная проблема. Смогут ли договориться стороны, покажет время. Стоит отметить, что в действующем законодательстве прямо не указаны организации и лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления ТКО. Т.е. это могут быть и органы местного самоуправления, и управляющие организации, и региональный оператор, но с одним условием.
СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ООО "КУПРИТ":
«Региональный оператор может приобретать контейнеры и тратить на это не более 1% необходимой валовой выручки, если затраты на покупку баков включены в тариф. Вот эти изменения в законодательстве были внесены 27 декабря прошлого года, а тариф утвержден 11 декабря».
На сегодняшний день все мусорные баки по 36 адресам находятся на своих местах. Жильцы домов надеются, что мусорного коллапса не случится, и коммунальные предприятия решат проблему без ущерба для горожан.
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