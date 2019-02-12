Что делать, если с площадки пропал контейнер для мусора?

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В Кировской области участились случаи пропажи контейнеров для сбора мусора.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства пояснило, что делать в случае их исчезновения.

Организация и содержание площадки для сбора ТКО входит в обязанности собственников земли.

Если площадка установлена на муниципальной земле, то за ее содержание отвечает орган местного самоуправления. Если на придомовой территории многоквартирного дома - организация, с которой заключен договор на содержание и ремонт общего имущества.

Ряд управляющих компаний отказывается заключать (или продлевать) договор аренды на контейнеры. В связи с этим транспортировщики вынуждены забирать свое имущество, так как за его сохранность никто не отвечает.

В этом случае жильцы должны обратиться в свою управляющую организацию и сообщить об отсутствии на площадке контейнеров.

Если УК отказывается решать вопрос по установке контейнеров, необходимо обращаться в Государственную жилищную инспекцию по Кировской области.

В случае порчи контейнера (поджог или повреждение) необходимо обращаться в правоохранительные органы для установления злоумышленников и привлечения их к ответственности.