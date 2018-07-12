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Новости / ЖКХ

В Кирове проходят гидравлические испытания

Вчера, 15:20 | Просмотров: 128 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Некоторые кировчане вынуждены жить без горячей воды. В Кирове продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. Опрессовка вновь выявляет дефекты на теплосетях.

В этом году испытания проходят с небольшим опережением графика. На сегодняшний момент уже опрессовано 167 секций из 356. 97 участков прошли гидравлические испытания и готовы к следующему отопительному сезону.

В Кирове проходят гидравлические испытанияОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЕЙ КОМПАНИИ":
«На сегодняшний день по дефектам отключены порядка двухсот домов жилых, но мы стараемся в этом году, по крайней мере, пока не выходить за период 14 дней, отмеренных нам. Исключение составляют только те участки, где проходит реконструкция».

Опрессовочная машина под большим давлением, превышающим рабочее давление в полтора раза, подаёт холодную воду в трубопровод. Если давление резко падает, то на сети есть дефект, в таком случае слесари ищут место дефекта и производят восстановительные работы. Если в течение 10 минут теплотрасса справляется с давлением, то она считается готовой к зимней нагрузке.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЕЙ КОМПАНИИ":
«Сегодня ещё довольно крупный объект начат - это по улице Свободы - между Пролетарской и Красноармейской - у Южных бань и у Максимума, там началась реконструкция, она продлится до конца августа. Там будет перекрытие улицы Свободы в этом месте, невозможно просто теплотрассу переложить, не перекрывая движение».
 
 
Сейчас там идут земляные работы, горячую воду отключат через неделю. 6 жилых домов по улице Свободы на пару месяцев останутся без горячей воды. В Кирове износ труб высокий - около 66%, улучшению ситуации способствовало увеличение бюджета на реконструкцию - это полная перекладка труб. В это году планируется переложить 27 километров труб.

В Кирове проходят гидравлические испытанияАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В апреле этого года некоторые жители жаловались на слишком высокую температуру в квартирах. За перетоп ответственны только управляющие компании и собственники. Необходимо устанавливать и контролировать специальную регулирующую аппаратуру».
 
 
Гидравлические испытания и реконструкцию тепловых сетей рассчитывают завершить к концу лета. В течение ближайших пяти лет планируется не отключать горячую воду более чем на две недели.


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