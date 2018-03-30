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Новости / ЖКХ

Дом, разваливающийся на глазах, не признают аварийными

Вчера, 19:31 | Просмотров: 112 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Жители дома в Троллейбусном переулке жалуются, что здание, построенное почти век назад, разваливается на глазах. Но его не признают аварийным. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.

Со слов местных жителей, этот дом был построен в 1927 году как временное жилье для рабочих. В 30 годах его поставили на баланс предприятия и присвоили статус "дом гостиного типа". В 80-х в доме проводили капитальный ремонт.

Дом, разваливающийся на глазах, не признают аварийнымиНАДЕЖДА ПЕСТОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«В чем он заключался. Наш общий коридор разделили на две части, сделали два подъезда, сделали стяжку, но она развалилась в этот же год».

С тех пор дом больше не ремонтировали, а годы берут свое. Сегодня это строение имеет плачевный вид. Фундамент рассыпается, и рабочие пытаются каким-то образом удержать кирпичи на месте.

- Вот он, видишь, падает кирпич.

Как рассказали местные жители, они писали письма в различные инстанции, но пока безрезультатно. Дом аварийным не признают. В прошлом году пришла официальная бумага, где по годам расписан график капитального ремонта.

НАДЕЖДА ПЕСТОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Ремонт крыши 38-40 год. Я не знаю, доживу ли я, но дом явно не доживет до этого срока».

Не меньше проблем и у жителей соседнего дома. Ему около 70 лет и он тоже постепенно разрушается. Фасад здания тому наглядное подтверждение. Жители домов на спонтанном собрании решили объединить свои усилия и получить официальные ответы о том, попадут ли их дома в программу расселения.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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