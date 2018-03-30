Дом, разваливающийся на глазах, не признают аварийными
Со слов местных жителей, этот дом был построен в 1927 году как временное жилье для рабочих. В 30 годах его поставили на баланс предприятия и присвоили статус "дом гостиного типа". В 80-х в доме проводили капитальный ремонт.
НАДЕЖДА ПЕСТОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«В чем он заключался. Наш общий коридор разделили на две части, сделали два подъезда, сделали стяжку, но она развалилась в этот же год».
С тех пор дом больше не ремонтировали, а годы берут свое. Сегодня это строение имеет плачевный вид. Фундамент рассыпается, и рабочие пытаются каким-то образом удержать кирпичи на месте.
- Вот он, видишь, падает кирпич.
Как рассказали местные жители, они писали письма в различные инстанции, но пока безрезультатно. Дом аварийным не признают. В прошлом году пришла официальная бумага, где по годам расписан график капитального ремонта.
НАДЕЖДА ПЕСТОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Ремонт крыши 38-40 год. Я не знаю, доживу ли я, но дом явно не доживет до этого срока».
Не меньше проблем и у жителей соседнего дома. Ему около 70 лет и он тоже постепенно разрушается. Фасад здания тому наглядное подтверждение. Жители домов на спонтанном собрании решили объединить свои усилия и получить официальные ответы о том, попадут ли их дома в программу расселения.
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