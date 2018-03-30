Дом, разваливающийся на глазах, не признают аварийными

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Жители дома в Троллейбусном переулке жалуются, что здание, построенное почти век назад, разваливается на глазах. Но его не признают аварийным. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.Со слов местных жителей, этот дом был построен в 1927 году как временное жилье для рабочих. В 30 годах его поставили на баланс предприятия и присвоили статус "дом гостиного типа". В 80-х в доме проводили капитальный ремонт.С тех пор дом больше не ремонтировали, а годы берут свое. Сегодня это строение имеет плачевный вид. Фундамент рассыпается, и рабочие пытаются каким-то образом удержать кирпичи на месте.Как рассказали местные жители, они писали письма в различные инстанции, но пока безрезультатно. Дом аварийным не признают. В прошлом году пришла официальная бумага, где по годам расписан график капитального ремонта.Не меньше проблем и у жителей соседнего дома. Ему около 70 лет и он тоже постепенно разрушается. Фасад здания тому наглядное подтверждение. Жители домов на спонтанном собрании решили объединить свои усилия и получить официальные ответы о том, попадут ли их дома в программу расселения.