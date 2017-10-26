Жители дома на Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифта
Объявление об отключении лифтов в многоэтажке на Подгорной 18 появилось еще в феврале. На модернизацию оборудования подрядчику был определен месяц. Но тогда жители еще не знали, что истечение официального срока так и останется на бумаге.
ТАМАРА СЕМЕНИЩЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
ГЕННАДИЙ КОНЫШЕВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Полностью все лифты будут до 31. Два лифта до 25 мая. Это нет. Сегодня уже 19 июня».
Изменения в проекте, несвоевременная поставка оборудования и накладки с рабочими. Со слов представителя подрядчика, из-за вынужденного простоя бригады перебрасывались на другие объекты. И лишь к середине июня они смогли вернуться в дом на Подгорной.
ОЛЕГ ГРИШИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
- Так седьмой.
В четверг подрядчик обещал запустить лифты во всех подъездах. Согласно договора к нему будут применены штрафные санкции за каждый день просрочки.
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