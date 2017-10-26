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Новости / ЖКХ

Жители дома на Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифта

Вчера, 19:32 | Просмотров: 108 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Жители многоквартирного дома на улице Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифта. В чем причина длительной задержки?

Объявление об отключении лифтов в многоэтажке на Подгорной 18 появилось еще в феврале. На модернизацию оборудования подрядчику был определен месяц. Но тогда жители еще не знали, что истечение официального срока так и останется на бумаге.

Жители дома на Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифтаТАМАРА СЕМЕНИЩЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«На улице 8, зайдешь там еще 9, да 7 этаж - 128 ступенек. Зашкаливает прямо пульс за сто. Бывало, что и четыре дня не хожу. А в магазин сходишь, что-то купишь, вот и несешь пыхтишь».
 
 
Устав от подъемов и спусков, люди начали писать в инстанции о своей проблеме. Ответы копились, а замена лифтов в 9-ти подъездах постоянно сдвигалась по времени. Без каких-либо подвижек прошла вся весна.

Жители дома на Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифтаГЕННАДИЙ КОНЫШЕВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Полностью все лифты будут до 31. Два лифта до 25 мая. Это нет. Сегодня уже 19 июня».

Изменения в проекте, несвоевременная поставка оборудования и накладки с рабочими. Со слов представителя подрядчика, из-за вынужденного простоя бригады перебрасывались на другие объекты. И лишь к середине июня они смогли вернуться в дом на Подгорной.

Жители дома на Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифтаОЛЕГ ГРИШИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«Дом больше исключение, чем правило. Перед жителями я неоднократно извинялся. В любом случае мы эту работу доделываем».
 
 
В среду после получения акта о введении в эксплуатацию было запущено два из девяти лифтов.

- Так седьмой.

В четверг подрядчик обещал запустить лифты во всех подъездах. Согласно договора к нему будут применены штрафные санкции за каждый день просрочки.


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