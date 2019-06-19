Прямой эфир
20 июн 15:28 В кировских лесах - "грибное нашествие". 19 июн 14:54 Поисковики устроили жительнице Зуевского района встречу с отцом, погибшим в ВОВ 19 июн 08:48 В Кирове после жалоб на неприятные запахи закроют биохимзавод. 19 июн 12:38 В Кирове природоохранная прокуратура потребовала приостановить работу очистных сооружений ООО "Дион". 19 июн 16:55 На Октябрьском проспекте иномарка сбила женщину с детской коляской. 19 июн 18:05 Жители домов, находящихся в ведении УК «Актив-Комфорт», могут остаться без мусорных контейнеров 20 июн 19:35 О чем кировчане хотели бы спросить Президента? 19 июн 18:09 В Кирове и области стартовала акция “Зарядки в парки” 19 июн 15:00 Студентка кировского колледжа свой дипломный проект защищала на французском языке 19 июн 18:03 Безопасны ли автобусы, на которых мы ездим?
10°C
$
62,52
71,23
26 июня 00:17
25 июн 21:00 Пленарное заседание ОЗС 25 июн 17:36 На Лобановском кладбище города Кирова стало меньше безымянных могил 25 июн 14:56 Умельцы из Котельничского района собрали из дров трактор и избушку Бабы-Яги 25 июн 14:45 В центре Кирова появится еще одна многоэтажка 25 июн 10:47 Кировчане почтили память героев ВОВ 25 июн 10:26 В Орловском районе утонула 15-летняя девушка. 24 июн 17:50 Шоссейная велогонка на трассе Бахта-Русское 24 июн 17:45 Игорь Васильев встретился с родственниками погибших воинов-десантников 24 июн 17:43 Обращение к президенту жителей Тужи 24 июн 15:29 Кировчане провели креативный субботник возле «китайского домика»
В центре Кирова появится еще одна многоэтажка

В центре Кирова появится еще одна многоэтажка

Вчера, 14:45
3
Юлия Шалаева

На улице Карла Маркса, 120 "а" официально разрешили простроить многоквартирный восьмиэтажный дом. Решение градостроительного совета Кирова жители соседних домов восприняли без восторга.

Будущий восьмиэтажный дом появится на пересечении улиц Карла-Маркса и Красноармейской во дворах рядом с детским садом. Сейчас здесь запустение - на участке стоит барак, обросший травой и деревьями.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Деревянный дом по улице Карла Маркса 120 А уже давно признан аварийным. Семьи, которые здесь жили расселены. Кстати этот дом очень старый - он 1917 года постройки».

Разрешение на строительство может быть выдано только после одобрения градостроительного совета. Перед тем как принять решение его участники выслушали представителя застройщика.

НИКОЛАЙ ПЛАКСИВЫЙ, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА:
«Здание включает 15 квартир, плюс встроенные помещения и встроенная автостоянка».

Строители уверяют, что дом хоть и восемь этажей в высоту, но будет узким и компактным. В цоколе предусмотрены парковочные места, на первом этаже офисы. Тем не менее, у собравшихся было к застройщику много вопросов.

- Здесь не достопримечательность. Разместить практически 9-этажный дом и обеспечить парковочные места на безопасном расстоянии от детских площадок невозможно.

Вопрос безопасности волнует и жителей окрестных домов. Люди, как выяснилось даже не в курсе, что на месте барака появится восьмиэтажка - им об этом не сообщили.

- Я против. И так детям негде гулять.
- Они хотят благоустроить территорию.
- Знаете, это нам уже обещали. Вот у меня двое детей - им негде гулять.

Снять волнение местных жителей строители планируют с помощью благоустройства территории и ремонта подъездных путей. В администрации застройщику дали "зеленый свет", но с условием.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Замечания по расположению парковки рядом с детским садом и прогулочной зоны - здесь недопустимо нахождение машин, лучше поставить элементы озеленения, переместив парковочные места в другую зону».

Глава администрации дал поручения обеспечить тщательный контроль всех этапов строительства и проследить, чтобы все обещания застройщика были выполнены.

В центре Кирова появится еще одна многоэтажка

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама