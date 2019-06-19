В центре Кирова появится еще одна многоэтажка

На улице Карла Маркса, 120 "а" официально разрешили простроить многоквартирный восьмиэтажный дом. Решение градостроительного совета Кирова жители соседних домов восприняли без восторга.Будущий восьмиэтажный дом появится на пересечении улиц Карла-Маркса и Красноармейской во дворах рядом с детским садом. Сейчас здесь запустение - на участке стоит барак, обросший травой и деревьями.Разрешение на строительство может быть выдано только после одобрения градостроительного совета. Перед тем как принять решение его участники выслушали представителя застройщика.Строители уверяют, что дом хоть и восемь этажей в высоту, но будет узким и компактным. В цоколе предусмотрены парковочные места, на первом этаже офисы. Тем не менее, у собравшихся было к застройщику много вопросов.Вопрос безопасности волнует и жителей окрестных домов. Люди, как выяснилось даже не в курсе, что на месте барака появится восьмиэтажка - им об этом не сообщили.Снять волнение местных жителей строители планируют с помощью благоустройства территории и ремонта подъездных путей. В администрации застройщику дали "зеленый свет", но с условием.Глава администрации дал поручения обеспечить тщательный контроль всех этапов строительства и проследить, чтобы все обещания застройщика были выполнены.