В центре Кирова появится еще одна многоэтажка

На улице Карла Маркса, 120 "а" официально разрешили простроить многоквартирный восьмиэтажный дом. Решение градостроительного совета Кирова жители соседних домов восприняли без восторга.
Будущий восьмиэтажный дом появится на пересечении улиц Карла-Маркса и Красноармейской во дворах рядом с детским садом. Сейчас здесь запустение - на участке стоит барак, обросший травой и деревьями.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Деревянный дом по улице Карла Маркса 120 А уже давно признан аварийным. Семьи, которые здесь жили расселены. Кстати этот дом очень старый - он 1917 года постройки».
Разрешение на строительство может быть выдано только после одобрения градостроительного совета. Перед тем как принять решение его участники выслушали представителя застройщика.
НИКОЛАЙ ПЛАКСИВЫЙ, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА:
«Здание включает 15 квартир, плюс встроенные помещения и встроенная автостоянка».
Строители уверяют, что дом хоть и восемь этажей в высоту, но будет узким и компактным. В цоколе предусмотрены парковочные места, на первом этаже офисы. Тем не менее, у собравшихся было к застройщику много вопросов.
- Здесь не достопримечательность. Разместить практически 9-этажный дом и обеспечить парковочные места на безопасном расстоянии от детских площадок невозможно.
Вопрос безопасности волнует и жителей окрестных домов. Люди, как выяснилось даже не в курсе, что на месте барака появится восьмиэтажка - им об этом не сообщили.
- Я против. И так детям негде гулять.
- Они хотят благоустроить территорию.
- Знаете, это нам уже обещали. Вот у меня двое детей - им негде гулять.
Снять волнение местных жителей строители планируют с помощью благоустройства территории и ремонта подъездных путей. В администрации застройщику дали "зеленый свет", но с условием.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Замечания по расположению парковки рядом с детским садом и прогулочной зоны - здесь недопустимо нахождение машин, лучше поставить элементы озеленения, переместив парковочные места в другую зону».
Глава администрации дал поручения обеспечить тщательный контроль всех этапов строительства и проследить, чтобы все обещания застройщика были выполнены.