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В Кирове и Кирово-Чепецке "частникам" все-таки разрешили платить за мусор с человека.

В Кирове и Кирово-Чепецке "частникам" все-таки разрешили платить за мусор с человека.

Сегодня, 09:02
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В Кирове и Кирово-Чепецке
С 1 июля жители частных домов в Кирове и Кирово-Чепецке будут платить за мусор "с человека", а не с квадратного метра.

Согласно распоряжению Минэнерго Кировской области от 20.06.2019, плату за вывоз ТКО начнут начислять, исходя из количества проживающих в индивидуальных жилых домах.

Напомним, зимой 2019 года несколько десятков жителей частного сектора в Кирове обратилась в суд с иском о пересмотре порядка оплаты в ИЖД. Люди посчитали плату с квадратного метра несправедливой: количество мусора не изменилось, но плата выросла в несколько раз.

После многочисленных обращений граждан власти региона решили изменить порядок оплаты. Добавим, что с 1 июля изменится тариф на работу регионального оператора.

На первое полугодие 2019 года тариф был установлен в размере 949,62 руб./м3, на второе полугодие - 992,81 руб./м3. Но в связи с изменениями законодательства в отношении ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, тариф будет пересмотрен. Рост во втором полугодии составит не 4,5%, а около 1,5%.

Тариф будет утвержден на заседании правления РСТ, которое состоится 28 июня. После утверждения тарифа поменяется и размер платы граждан за ТКО во втором полугодии.

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