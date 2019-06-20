Кто должен вывозить мусор после субботника?

Территория прибрана - мусор не убран. Кто и за чей счет должен вывозить собранные отходы во время субботников?
Жители Нововятска на улице Пушкина 40 своими силами прибрали березовую рощу. Разобрали сгоревшие сараи, прибрали упавшие березы. Всего получилось около 40 мешков мусора. Среди них, в том числе, и обычные бытовые отходы, но поскольку собрано это все на улице - стало быть, и правила вывоза для них свои.
СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:
«Отходы от проведения субботников не являются коммунальными отходами по своему основному признаку. Поэтому они вывозятся по отдельным договорам и не за счет тарифа регионального оператора».
А такую картину мы увидели на улице Солнечной. По этому адресу неоднократно проводились проверки. Местная территория располагает к активному, но порой не самому культурному отдыху. Поэтому субботники здесь просто жизненная необходимость, и они вошли в традицию.
- Я здесь раньше корзинами ловил. Здесь пескари были раньше.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Если это уличная сеть, либо общественная территория, парки и скверы, здесь полностью ответственность за уборку мусора ложится на администрацию в лице наших спецслужб».
ГАЛИНА БАБАЕНКО, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«Была бы я миллиардером, то я бы все это купила. Сделала бы настоящий уголок природы».
Субботник-фестивали это новый формат для областного центра. В воскресенье он пройдет в Кочуровском парке.