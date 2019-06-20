Частному сектору за мусор разрешили платить с человека

С 1-го июля плата за вывоз мусора в частном секторе Кирова и Кирово-Чепецка будет начисляться с человека, а не с квадратного метра. Такое решение принято в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. Что думают об этом домовладельцы, которые добивались этих изменений через суд?Мусорная реформа для жителей деревни Балезенщина ассоциируется с неприятным запахом. Те, кто ездят на общественном транспорте, ежедневно вынуждены ждать автобус в компании с мусорными контейнерами. В деревне их четыре - два на остановке и еще два на окраине. За данную услугу на каждый дом приходит квитанция от тысячи рублей и выше, в зависимости от площади жилья.Еще зимой местные домовладельцы вместе с другими инициативными жителями деревень подали иск в областной суд с требованием изменить принцип платы за мусор. В итоге судом взимание платы с квадратного метра в конце марте было признано незаконным. Собственники индивидуального жилья все ждали, когда же начнутся реальные изменения - и вот, наконец, дождались. 20 июня, в день прямой линии Президента Владимира Путина, правительством Кировской области было подписано долгожданное распоряжение - начислять плату за мусор в жилых домах Кирова и Кирова-Чепецка теперь будут не с квадратного метра, а с человека.Первое, что предстоит решить через суд, правда уже не областной, а Верховный - обоснованность существующих нормативов. До 2019 года у селян были индивидуальные договоры на вывоз ТКО. Они четко знали, сколько произвели мусора и платили по факту. Нынешняя система расчета нормативов жителей частного сектора не устраивает.Если норматив потребления мусора посчитают, то плата за услугу станет ниже, считают жители деревни. Впрочем, первая победа в мусорной реформе уже существенно снизила финансовую нагрузку. Те, кто платил тысячу рублей в месяц с дома, теперь будет платить около 150 рублей с человека.