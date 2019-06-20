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Частному сектору за мусор разрешили платить с человека

Частному сектору за мусор разрешили платить с человека

Сегодня, 17:29
96
Юлия Шалаева

С 1-го июля плата за вывоз мусора в частном секторе Кирова и Кирово-Чепецка будет начисляться с человека, а не с квадратного метра. Такое решение принято в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. Что думают об этом домовладельцы, которые добивались этих изменений через суд?

- Остановка общественного транспорта - тут же мусор, тут же запах, хорошо, что крыс не наблюдаем, но это не исключено.

Мусорная реформа для жителей деревни Балезенщина ассоциируется с неприятным запахом. Те, кто ездят на общественном транспорте, ежедневно вынуждены ждать автобус в компании с мусорными контейнерами. В деревне их четыре - два на остановке и еще два на окраине. За данную услугу на каждый дом приходит квитанция от тысячи рублей и выше, в зависимости от площади жилья.

ГАЛИНА ЛУЗЯНИНА, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ БАЛЕЗЕНЩИНА:
«Жители Балезенщины в основном с 1 января квитанции не оплачивают, так как считают, что услуга им не оказывается».

Еще зимой местные домовладельцы вместе с другими инициативными жителями деревень подали иск в областной суд с требованием изменить принцип платы за мусор. В итоге судом взимание платы с квадратного метра в конце марте было признано незаконным. Собственники индивидуального жилья все ждали, когда же начнутся реальные изменения - и вот, наконец, дождались. 20 июня, в день прямой линии Президента Владимира Путина, правительством Кировской области было подписано долгожданное распоряжение - начислять плату за мусор в жилых домах Кирова и Кирова-Чепецка теперь будут не с квадратного метра, а с человека.

ВАЛЕРИЙ МЕДВЕДЕВ, ЖИТЕЛЬ ПОС. КОСТИНО:
«Наконец-то разум возобладал, но у нас еще много вопросов по мусорной реформе, которые мы будем решать с помощью диалога, но если не получится, то через суд».

Первое, что предстоит решить через суд, правда уже не областной, а Верховный - обоснованность существующих нормативов. До 2019 года у селян были индивидуальные договоры  на вывоз ТКО. Они четко знали, сколько произвели мусора и платили по факту. Нынешняя система расчета нормативов жителей частного сектора не устраивает.

ГАЛИНА ЛУЗЯНИНА, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ БАЛЕЗЕНЩИНА:
«Весь вопрос в том, что нарушение законодательство устранено не было этим распоряжением. Областной суд в своем решении указал, что нарушение заключается в том, что нормативы были рассчитаны не законно, поскольку не было замеров на территории Кировской области. Независимо от способа взимания замеров не было, они не сделаны и сейчас».

Если норматив потребления мусора посчитают, то плата за услугу станет ниже, считают жители деревни. Впрочем, первая победа в мусорной реформе уже существенно снизила финансовую нагрузку. Те, кто платил тысячу рублей в месяц с дома, теперь будет платить около 150 рублей с человека.

Частному сектору за мусор разрешили платить с человека

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