Вопросы к капремонту жителей дома на улице Маклина

Жители дома на улице Маклина в Кирове недовольны тем, как у них идет капремонт. В чем именно претензии к выполняемым работам и как на них реагирует подрядчик?
Этот дом был построен еще в сталинскую эпоху и отличается характерной для того времени основательностью: высокие потолки, просторные квартиры, красивая планировка. Но время беспощадно даже к таким крепким строениям: настала пора капитально отремонтировать фасады. К строителям у местных жителей накопилось очень много вопросов.
ОЛЬГА БАЦИЕНКО, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛ. МАКЛИНА 1 "А":
«Подушка из песка должна быть 10 см, а у нас 3-5 см, эркер выпал, перебили кабель, сгорел компьютер, техника полетела у многих».
Всего год назад жители этого дома за свой счет заасфальтировали двор, теперь часть асфальтового покрытия снята и восстановлена в прежнем виде за счет строителей не будет, что очень огорчает местных жителей.
ИЛЬЯ ЛИМОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«Мы по вашей просьбе вывезли мусор и грунт, чтобы ступеньки не было. Сколько вывезли? Намного больше, чем было заявлено 120 кубов».
Претензий очень много, и касаются они не только качества, но и количества выполняемых работ. По оценкам местных жителей, он в разы меньше, чем написано на бумаге.
АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛ. МАКЛИНА 1 "А":
«В этом месте цоколь 3 см, потом 20 см, здесь снова 15 см».
ИЛЬЯ ЛИМОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
- На данный момент все оштукатурено?
- Оштукатурено 77 кв. м.
- Я вчера промерял, оштукатурено 47 кв. м.
- Давайте снова проверим?
- Давайте.
Представитель подрядчика самостоятельно рулеткой перемерял оштукатуренные фасады - и он нашел разницу незначительной, около 3 кв. м. Жильцы будут проводить независимую экспертизу строительных работ и добиваться качественного выполнения всех заложенных в проекте капремонта задач. Даже если для этого придётся обращаться в суд.