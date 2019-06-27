Вопросы к капремонту жителей дома на улице Маклина

Жители дома на улице Маклина в Кирове недовольны тем, как у них идет капремонт. В чем именно претензии к выполняемым работам и как на них реагирует подрядчик?Этот дом был построен еще в сталинскую эпоху и отличается характерной для того времени основательностью: высокие потолки, просторные квартиры, красивая планировка. Но время беспощадно даже к таким крепким строениям: настала пора капитально отремонтировать фасады. К строителям у местных жителей накопилось очень много вопросов.Всего год назад жители этого дома за свой счет заасфальтировали двор, теперь часть асфальтового покрытия снята и восстановлена в прежнем виде за счет строителей не будет, что очень огорчает местных жителей.Претензий очень много, и касаются они не только качества, но и количества выполняемых работ. По оценкам местных жителей, он в разы меньше, чем написано на бумаге.Представитель подрядчика самостоятельно рулеткой перемерял оштукатуренные фасады - и он нашел разницу незначительной, около 3 кв. м. Жильцы будут проводить независимую экспертизу строительных работ и добиваться качественного выполнения всех заложенных в проекте капремонта задач. Даже если для этого придётся обращаться в суд.