В Кирове заросли борщевика начнут обрабатывать гербицидами.

В Кирове стартует третий этап борьбы с борщевиком. Подрядчики вновь проведут химическую обработку территорий, заросших этим опасным растением.Чтобы ликвидировать места произрастания борщевика требуется от трех до семи лет. В Кирове таких участков больше всего в Ленинском и Нововятском районах.Пользователи соцсетей обнаружили опасное растение даже на детской площадке у дома 208 на улице Володарского.Во дворах противостоять сорняку должны управляющие компании, в других случаях кировчане могут сообщать об этом в районные администрации.Заросли борщевика с каждым годом становятся все обширнее, он захватил почти 160 гектаров городских территорий, из них только 55 - муниципальные земли. В администрации Кирова пытаются синхронизировать с собственниками работы по ликвидации сорняка, чтобы не получилось так, что в одном месте борщевик скосили, а через дорогу он все так же пышно цветет. Как это вышло в Слободском районе, жители которого обратились на прямую линию губернатора. В итоге обочины на трассе почистили, а рядом заросли остались. В областном центре в этом году используют совмещенные работы - и кошение, и химическую обработку.Сейчас в Кирове продолжается кошение борщевика. К третьему этапу – гербицидному – подрядчики приступят с 18 июля. Те территории, которые находятся в ведении частных организаций, должны обрабатывать собственники. И за невыполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на физических лиц могут быть наложены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических - от 50 до 200 тысяч.