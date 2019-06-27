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В Кирове заросли борщевика начнут обрабатывать гербицидами.

В Кирове заросли борщевика начнут обрабатывать гербицидами.

Сегодня, 14:43
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Валентина Палкина

В Кирове стартует третий этап борьбы с борщевиком. Подрядчики вновь проведут химическую обработку территорий, заросших этим опасным растением.

Чтобы ликвидировать места произрастания борщевика требуется от трех до семи лет. В Кирове таких участков больше всего в Ленинском и Нововятском районах.

Пользователи соцсетей обнаружили опасное растение даже на детской площадке у дома 208 на улице Володарского.

Во дворах противостоять сорняку должны управляющие компании, в других случаях кировчане могут сообщать об этом в районные администрации.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Борщевик появляется и на новых территориях, мы выявляем такие локальные участки и планируем в летний период, где изначально не были учтены данные территории по инвентаризации прошлого года, эти работы начать планировать на вторую половину года и на 2020 год».

Заросли борщевика с каждым годом становятся все обширнее, он захватил почти 160 гектаров городских территорий, из них только 55 - муниципальные земли. В администрации Кирова пытаются синхронизировать с собственниками работы по ликвидации сорняка, чтобы не получилось так, что в одном месте борщевик скосили, а через дорогу он все так же пышно цветет. Как это вышло в Слободском районе, жители которого обратились на прямую линию губернатора. В итоге обочины на трассе почистили, а рядом заросли остались. В областном центре в этом году используют совмещенные работы - и кошение, и химическую обработку.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По каждой территории индивидуально они комбинируются, в зависимости от созревания и от состояния этого растения, и подрядчик может корректировать те или иные виды работ, чтобы был конечный результат, именно который хотим».

Сейчас в Кирове продолжается кошение борщевика. К третьему этапу – гербицидному – подрядчики приступят с 18 июля. Те территории, которые находятся в ведении частных организаций, должны обрабатывать собственники. И за невыполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на физических лиц могут быть наложены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических - от 50 до 200 тысяч.

В Кирове заросли борщевика начнут обрабатывать гербицидами.

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