Ремонт тротуаров вызывает у некоторых кировчан негодование

В областном центре в этом сезоне должно быть отремонтировано 44 участка тротуаров. Работы проходят, в том числе, и в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды. О ходе работ в нашем следующем сюжете.
У жителей слободы Сошени чувства противоречивые. На улице Комсомольской создается тротуар, который они так давно ждали.
- Мы очень довольны. Столько лет ждали, лет 14-ть. Так обрадовались.
Радость, все же, перемешивается с негодованием. Тротуар делается с нарушениями.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А это даже не нарушение, а большая ошибка. Хозяин этого дома паркует у себя на участке автомобиль. Вопрос в том, как он теперь заедет на свой участок, если здесь высокий бордюр? Рабочим придется переделывать это место».
Создание тротуара контролируют сотрудники управления дорожной и парковой инфраструктуры. Недавно они нагрянули сюда с проверкой. Выявили ряд недочетов.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«В Слободе Сошени выдано предписание о переделке бортового камня, на сегодняшний день, там установлен бордюр. Поребрики. Уже началась укладка песчаных слоев».
Всего в этом сезоне в городе должны быть приведены в надлежащий вид 44-ре участка тротуаров.
ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«В настоящее время 4 объекта подготовлены под сдачу, идет приемка. В работе, порядка 12-ти тротуаров».
Добавим, ремонт и строительство тротуаров идут, в том числе, и в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".