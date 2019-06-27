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Ремонт тротуаров вызывает у некоторых кировчан негодование

Ремонт тротуаров вызывает у некоторых кировчан негодование

Сегодня, 17:10
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Артем Макаров

В областном центре в этом сезоне должно быть отремонтировано 44 участка тротуаров. Работы проходят, в том числе, и в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды. О ходе работ в нашем следующем сюжете.

У жителей слободы Сошени чувства противоречивые. На улице Комсомольской создается тротуар, который они так давно ждали.

- Мы очень довольны. Столько лет ждали, лет 14-ть. Так обрадовались.

Радость, все же, перемешивается с негодованием. Тротуар делается с нарушениями.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А это даже не нарушение, а большая ошибка. Хозяин этого дома паркует у себя на участке автомобиль. Вопрос в том, как он теперь заедет на свой участок, если здесь высокий бордюр? Рабочим придется переделывать это место».

Создание тротуара контролируют сотрудники управления дорожной и парковой инфраструктуры. Недавно они нагрянули сюда с проверкой. Выявили ряд недочетов.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«В Слободе Сошени выдано предписание о переделке бортового камня, на сегодняшний день, там установлен бордюр. Поребрики. Уже началась укладка песчаных слоев».

Всего в этом сезоне в городе должны быть приведены в надлежащий вид 44-ре участка тротуаров.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«В настоящее время 4 объекта подготовлены под сдачу, идет приемка. В работе, порядка 12-ти тротуаров».

Добавим, ремонт и строительство тротуаров идут, в том числе, и в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Ремонт тротуаров вызывает у некоторых кировчан негодование

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