Ремонт тротуаров вызывает у некоторых кировчан негодование

В областном центре в этом сезоне должно быть отремонтировано 44 участка тротуаров. Работы проходят, в том числе, и в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды. О ходе работ в нашем следующем сюжете.У жителей слободы Сошени чувства противоречивые. На улице Комсомольской создается тротуар, который они так давно ждали.Радость, все же, перемешивается с негодованием. Тротуар делается с нарушениями.Создание тротуара контролируют сотрудники управления дорожной и парковой инфраструктуры. Недавно они нагрянули сюда с проверкой. Выявили ряд недочетов.Всего в этом сезоне в городе должны быть приведены в надлежащий вид 44-ре участка тротуаров.Добавим, ремонт и строительство тротуаров идут, в том числе, и в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".