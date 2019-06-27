Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома

Миссия невыполнима: так можно назвать закон о выделении земельных участков многодетным семьям в Кировской области. Территории, которые предлагаются для строительства, как правило, представляют собой земельные наделы, без каких бы то ни было коммуникаций и инфраструктуры. В таком виде землю готовы взять немногие.Татьяна Горева получила участок под строительство за деревней Эсаулово несколько лет назад. Несмотря на значительную удаленность от города - более 20 километров, эта земля относится к Октябрьскому району Кирова. Единицы решились здесь на строительство.Во время последней прямой линии с губернатором Кировской области кировчанка Ольга Попова через соцсети задала вопрос о выделении земли для многодетных. Она получила участок неподалёку от поселка Шутовщина Кирово-Чепецкого района. Проблемы здесь те же, что и в Эсаулово, а в чем-то ситуация даже хуже - тут и электричества нет, а кое-где просто болото.И хотя на самой Прямой линии вопрос до губернатора не дошел, Ольга все равно надеется достучаться до руководства региона. Трудности с выполнением закона о земле для многодетных возникают не только в Кировской области. Проблемы есть в разных регионах и суть их примерно одна - выделяемая земля малопригодна для жизни и строительства.Тема земли для многодетных в прошлом году тема поднималась на прямой линии с президентом Путиным, вопрос задавала многодетная мать из Томска.Кировским многодетным матерям хочется, чтобы слова Президента на местном уровне были услышаны и поручения Путина выполнялись. А значит и земля, выделяемая под строительство, стала бы реальной помощью для семьи.Мы просили областное Правительство прокомментировать ситуацию с качеством выделяемой для многодетных семей земли. От видеокомментариев в пресслужбе Правительства региона отказались, но дали письменный ответ.В этом ответе говорится, что впредь из выделяемой под строительство земли будут исключать заболоченные участки. При этом не сказано ни слова о том, что будет с уже выданными под застройку заболоченными участками и о том как будут решаться вопросы с развитием инфраструктуры - не сказано ни слова.