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Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома

Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома

Сегодня, 11:28
67
Иван Швецов

Миссия невыполнима: так можно назвать закон о выделении земельных участков многодетным семьям в Кировской области. Территории, которые предлагаются для строительства, как правило, представляют собой земельные наделы, без каких бы то ни было коммуникаций и инфраструктуры. В таком виде землю готовы взять немногие.

Татьяна Горева получила участок под строительство за деревней Эсаулово несколько лет назад. Несмотря на значительную удаленность от города - более 20 километров, эта земля относится к Октябрьскому району Кирова. Единицы решились здесь на строительство.

ГОРЕВА ТАТЬЯНА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:
«Проблема - это дороги. Их нет. Есть направления. Между полями у нас ямы, машины застревают, проехать невозможно».

Во время последней прямой линии с губернатором Кировской области кировчанка Ольга Попова через соцсети задала вопрос о выделении земли для многодетных. Она получила участок неподалёку от поселка Шутовщина Кирово-Чепецкого района. Проблемы здесь те же, что и в Эсаулово, а в чем-то ситуация даже хуже - тут и электричества нет, а кое-где просто болото.

ОЛЬГА ПОПОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:
«Главная претензия в том, что отсутствует необходимая инфраструктура. Её нет. Нет подъездных путей. Нам показали вот такой красивый план наших участков, но по факту тут ничего нет. Нет дорог».

И хотя на самой Прямой линии вопрос до губернатора не дошел, Ольга все равно надеется достучаться до руководства региона. Трудности с выполнением закона о земле для многодетных возникают не только в Кировской области. Проблемы есть в разных регионах и суть их примерно одна - выделяемая земля малопригодна для жизни и строительства.

Тема земли для многодетных в прошлом году тема поднималась на прямой линии с президентом Путиным, вопрос задавала многодетная мать из Томска.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Земли в Росси много. Вопрос не в том, вопрос в том, чтобы она была пригодна для жизни. Чтобы была близко расположена инфраструктура. Это, конечно, требует определённых затрат».

Кировским многодетным матерям хочется, чтобы слова Президента на местном уровне были услышаны и поручения Путина выполнялись. А значит и земля, выделяемая под строительство, стала бы реальной помощью для семьи.

Мы просили областное Правительство прокомментировать ситуацию с качеством выделяемой для многодетных семей земли. От видеокомментариев в пресслужбе Правительства региона отказались, но дали письменный ответ.

В этом ответе говорится, что впредь из выделяемой под строительство земли будут исключать заболоченные участки. При этом не сказано ни слова о том, что будет с уже выданными под застройку заболоченными участками и о том как будут решаться вопросы с развитием инфраструктуры - не сказано ни слова.

Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома

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