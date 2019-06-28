8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово

В посёлке Донаурово из-за коммунальной аварии уже восемь месяцев нет водоснабжения. Два раза в неделю в посёлок приезжают пожарные с цистерной, а за питьевой водой жители ходят к ручью.Ни холодной, ни горячей - никакой. Ответы должностных лиц абстрактные, ситуация неопределенная и факты, говорящие сами за себя - без капли воды здесь живут уже полгода.Татьяна Владимировна уже и не знает куда обращаться. Как продолжать жить без воды - тоже. Писала во все инстанции - сейчас дело дошло до суда.Семьи с маленькими детьми и пожилые люди - соседи по несчастью. Причина - авария на водопроводе посёлка. Проблему уже решали, но ненадолго. Терпения, как и сил бороться и требовать начать что-то делать, уже нехватает.Как выяснилось - труба полностью изношена. Капитального ремонта не было давно, утечки постоянные, а устранять дефекты некому. Денег у поселения на реконструкцию ветхого водопровода нет.А пока - строгая экономия и точный расчёт необходимой жидкости на день, каждая капля - по-прежнему на вес золота.