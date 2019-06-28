8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово

В посёлке Донаурово из-за коммунальной аварии уже восемь месяцев нет водоснабжения. Два раза в неделю в посёлок приезжают пожарные с цистерной, а за питьевой водой жители ходят к ручью.
- Питьевая вода, вот, у меня 4 банки - вот я хожу на ключ, это далеко, я хожу 40 минут.
Ни холодной, ни горячей - никакой. Ответы должностных лиц абстрактные, ситуация неопределенная и факты, говорящие сами за себя - без капли воды здесь живут уже полгода.
ТАТЬЯНА НОВОСЁЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. ДОНАУРОВО:
«Зиму бежала хорошо вода. В марте - снова, там дальше был прорыв, так сделайте все снова. Так они поставили заглушки и снова всё. Вот нам пожарная машина привозит воду - это же не положено».
Татьяна Владимировна уже и не знает куда обращаться. Как продолжать жить без воды - тоже. Писала во все инстанции - сейчас дело дошло до суда.
- Писала вот в прокуратуру - вот три письма у меня, чтобы я обращалась в суд.
Семьи с маленькими детьми и пожилые люди - соседи по несчастью. Причина - авария на водопроводе посёлка. Проблему уже решали, но ненадолго. Терпения, как и сил бороться и требовать начать что-то делать, уже не
хватает.
НАТАЛЬЯ ПАНТЮШЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. ДОНАУРОВО:
«Мы приедем в ближайшее время, ознакомимся с вашей ситуацией и будем принимать меры - и на этом все. Уже месяца три тишина – тишина».
Как выяснилось - труба полностью изношена. Капитального ремонта не было давно, утечки постоянные, а устранять дефекты некому. Денег у поселения на реконструкцию ветхого водопровода нет.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Яма номер один, яма номер два. Причину нашли, но так и не устранили - уже 8 месяцев жители Донаурово живут без воды вообще, а 3 месяца ее привозят на пожарных машинах».
ЮРИЙ ЦЫРУЛЬНИКОВ, ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОНАУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Сейчас вот будет проводиться собрание 22 числа. Непосредственно по водопроводу. Приедет из Уржума представитель. Но это опять уже только на следующий год, по местным инициативам. Определим сумму, и вот на нашу сумму уже сверху добавят бюджет области, ну, района».
А пока - строгая экономия и точный расчёт необходимой жидкости на день, каждая капля - по-прежнему на вес золота.