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8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово

8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово

Сегодня, 11:02
88
Карина Алоян

В посёлке Донаурово из-за коммунальной аварии уже восемь месяцев нет водоснабжения. Два раза в неделю в посёлок приезжают пожарные с цистерной, а за питьевой водой жители ходят к ручью.

- Питьевая вода, вот, у меня 4 банки - вот я хожу на ключ, это далеко, я хожу 40 минут.

Ни холодной, ни горячей - никакой. Ответы должностных лиц абстрактные, ситуация неопределенная и факты, говорящие сами за себя - без капли воды здесь живут уже полгода.

ТАТЬЯНА НОВОСЁЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. ДОНАУРОВО:
«Зиму бежала хорошо вода. В марте - снова, там дальше был прорыв, так сделайте все снова. Так они поставили заглушки и снова всё. Вот нам пожарная машина привозит воду - это же не положено».

Татьяна Владимировна уже и не знает куда обращаться. Как продолжать жить без воды - тоже. Писала во все инстанции - сейчас дело дошло до суда.

- Писала вот в прокуратуру - вот три письма у меня, чтобы я обращалась в суд.

Семьи с маленькими детьми и пожилые люди - соседи по несчастью. Причина - авария на водопроводе посёлка. Проблему уже решали, но ненадолго. Терпения, как и сил бороться и требовать начать что-то делать, уже не

хватает.

НАТАЛЬЯ ПАНТЮШЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. ДОНАУРОВО:
«Мы приедем в ближайшее время, ознакомимся с вашей ситуацией и будем принимать меры - и на этом все. Уже месяца три тишина – тишина».

Как выяснилось - труба полностью изношена. Капитального ремонта не было давно, утечки постоянные, а устранять дефекты некому. Денег у поселения на реконструкцию ветхого водопровода нет.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Яма номер один, яма номер два. Причину нашли, но так и не устранили - уже 8 месяцев жители Донаурово живут без воды вообще, а 3 месяца ее привозят на пожарных машинах».

ЮРИЙ ЦЫРУЛЬНИКОВ, ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОНАУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Сейчас вот будет проводиться собрание 22 числа. Непосредственно по водопроводу. Приедет из Уржума представитель. Но это опять уже только на следующий год, по местным инициативам. Определим сумму, и вот на нашу сумму уже сверху добавят бюджет области, ну, района».

А пока - строгая экономия и точный расчёт необходимой жидкости на день, каждая капля - по-прежнему на вес золота.

8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово

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