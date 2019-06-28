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Активисты ОНФ проверили качество ремонта дворов

Активисты ОНФ проверили качество ремонта дворов

Сегодня, 11:04
92
Иван Швецов

Активисты ОНФ провели рейды по проверке придворовых территорий в Кирове. Как выяснили общественники, качество ремонта почти везде оставляет желать лучшего, а требования по созданию "доступной среды" просто игнорируются подрядчиками.

В конце июня активисты ОНФ вместе со специалистами из министерства ЖКХ Кировской области и сотрудниками городской администрации посмотрели на состояние 20 дворовых территорий, которые были капитально отремонтированы в прошлом году. Асфальтирование было выполнено в рамках проекта "Комфортная городская среда".

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«К сожалению, ни одна территория не прошла проверку на исполнение требований создания безбарьерной среды».
 
В качестве примера некачественного ремонта активисты ОНФ показали дворовую территорию в Нововятске. Для многих жителей Кирова, где дворы не ремонтировались по 40-50 лет, такой двор был бы просто мечтой, но общественники увидели здесь немало недочётов.

ИВАН ГЛИНЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«На самом деле, даже внешне не всё идеально. Здесь видно неровности, бугры, которые будут только прогрессировать».
 
Общественники показали примеры и других некачественно отремонтированных дворов, и ни в одном из них не было даже попытки выполнить закон о доступной среде, по которому съезды с высоких тротуаров на дорогу должны быть у каждого подъезда. Активисты ОНФ уже обратились с просьбой разобраться в ситуации городскую администрацию и написали заявление в прокуратуру.

Активисты ОНФ проверили качество ремонта дворов

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