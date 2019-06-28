Активисты ОНФ проверили качество ремонта дворов

Активисты ОНФ провели рейды по проверке придворовых территорий в Кирове. Как выяснили общественники, качество ремонта почти везде оставляет желать лучшего, а требования по созданию "доступной среды" просто игнорируются подрядчиками.В конце июня активисты ОНФ вместе со специалистами из министерства ЖКХ Кировской области и сотрудниками городской администрации посмотрели на состояние 20 дворовых территорий, которые были капитально отремонтированы в прошлом году. Асфальтирование было выполнено в рамках проекта "Комфортная городская среда".В качестве примера некачественного ремонта активисты ОНФ показали дворовую территорию в Нововятске. Для многих жителей Кирова, где дворы не ремонтировались по 40-50 лет, такой двор был бы просто мечтой, но общественники увидели здесь немало недочётов.Общественники показали примеры и других некачественно отремонтированных дворов, и ни в одном из них не было даже попытки выполнить закон о доступной среде, по которому съезды с высоких тротуаров на дорогу должны быть у каждого подъезда. Активисты ОНФ уже обратились с просьбой разобраться в ситуации городскую администрацию и написали заявление в прокуратуру.