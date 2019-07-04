В Кирове продолжается масштабная замена труб теплоснабжения, сейчас перекрыты участки на улице Тимирязева и Свободы, в ближайшее время к ним добавятся участки на Проспекте строителей, улице Молодой Гвардии и Сурикова. Будут ли во время ремонта отключать воду и когда закончатся работы?Магистральный участок теплотрассы по улице Тимирязева меняется практически без отключения горячей воды у жителей соседних домов. Магистраль снабжает водой целый микрорайон. Старые трубы здесь заменяют на современные с полиуретановой изоляцией. Срок их службы - до 50 лет.Естественно, во время работ по реконструкции тепломагистрали на участке временно ограничено движение автомобилей. То же самое касается и участка дороги на улице Свободы. В отличие от Тимирязева, на Свободе все работы завершатся к 15 сентября. Вообще все работы на теплотрассах должны завершиться к середине сентября, то есть, к началу отопительного сезона.Начиная с 8 по 15 августа, будет проводиться ремонт теплотрассы на Проспекте Строителей, в августе также будут менять трубы на улице Сурикова в районе дома № 6 и на улице Молодой Гвардии между Октябрьским проспектом и улицей Дерендяева.Добавим, что с этого года в разы повышается финансирование работ по замене изношенных инженерных сетей. Если в прошлые годы на реконструкцию муниципальных сетей выделяли около 60 миллионов рублей в год, то в этом году - 305 миллионов, а в следующем году в обновление теплосетей будет вложено около полумиллиарда рублей.