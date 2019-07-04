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На проблемы с мусором кировчане могут пожаловаться в «РЭО Радар»

На проблемы с мусором кировчане могут пожаловаться в «РЭО Радар»

Вчера, 11:00
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На проблемы с мусором кировчане могут пожаловаться в «РЭО Радар»
«Российский экологический оператор» запустил специальную информационную систему.

Она создана для решения проблемных ситуаций в сфере обращения с ТКО.

Жители региона могут обратиться на горячую линию или сайт «Российского экологического оператора», сообщить о нарушениях, приложить фотографию или видео.

Все сообщения будут проверены и после обработки направлены региональному оператору. Телефон горячей линии «Российского экологического оператора» 8 (800) 600-90-08.

Обращение также можно оставить через сайт: radar.reo.ru.

Напомним, что на базе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Кировской области работает «горячая линия»: 8 (8332) 68-03-56. Обращение можно направить и в социальной сети в «ВКонтакте» в паблике «Региональный оператор ТКО АО «Куприт» (vk.com/regoperator43) либо через форму обратной связи на сайте компании (https://regoperator.kirov.ru/otvetvopros/#block378).

Также обращения можно оставить в группе «Правительство Кировской области» в любой социальной сети.

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