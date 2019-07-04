В Кирове выявили многочисленные нарушения при эксплуатации мостовых сооружений.

В настоящее время администрация города Кирова является собственником 9 объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на улицах Щорса, Московской, Производственной, Луганской и Ленина.По закону, осмотры и оценка уязвимости мостовых сооружений должны проводиться не реже, чем раз в 10 лет. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что мост через реку Люльченку и путепровод по улице Воровского города Кирова в последний раз специалисты осматривали 24 года назад – в 1995 году.Сейчас объекты требуют ремонта. Элементы конструкции имеют отслоения бетона. В пешеходная части имеются сквозные отверстия, разрушение асфальтового покрытия. В отдельных местах разрушено бетонное основание и имеются разрушения ограждающих конструкций пешеходной части.Разрушение защитного слоя бетона были выявлены прокуратурой города Кирова и при осмотре путепроводов по улицам Щорса, Московской, Производственной, Луганской, моста через реку Хлыновка по улице Ленина города Кирова. Все сооружения также не осматривались специалистами более 10-20 лет.Нарушения во многом вызваны упущениями порядка оформления объектов в муниципальную собственность и передачи на обслуживание в уполномоченную организацию (МКУ «УДПИ города Кирова»).4 из 9 мостовых сооружений, включённых в реестр муниципальной собственности МО «Город Киров», на протяжении более 10 лет не были переданы в оперативное управление МКУ «УДПИ города Кирова».30 мостовых сооружений фактически являются бесхозными объектами, из них 17 - не имеют технических паспортов.По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой города Кирова главе администрации муниципального образования «Город Киров» внесено представление.