В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома

В областном центре семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома. Пожилые кировчане уже несколько лет живут в расселенном аварийном доме, хотя по решению суда администрация должна выплатить им деньги на покупку нового жилья.Они каждый день живут в страхе и уже не помнят, сколько борются за право нормально жить. Сгнившие потолки, плесень - это лишь малая часть проблем - электричество здесь включать опасно для жизни. В пустующих квартирах частые гости - маргиналы. Еще один вопрос - канализация.На первый взгляд ситуация простая - дом признают аварийным и в определенные сроки либо переселяют семью в новое жильё, либо выплачивают компенсацию. Просто, но только на первый взгляд.Дом признали аварийным еще в 2010 году, в 2017 расселили, но семья пенсионеров переезжать в новое жилье отказалась - потребовала компенсацию. Суд постановил - семье должна быть выплачена выкупная стоимость в размере 1,7 млн. рублей. Однако, на этом всё и закончилось. Решение есть - денег нет.Пока ответов нет, но жители опасного дома надеются, что после этого решение проблемы будет найдено.