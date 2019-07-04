В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома

В областном центре семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома. Пожилые кировчане уже несколько лет живут в расселенном аварийном доме, хотя по решению суда администрация должна выплатить им деньги на покупку нового жилья.
Они каждый день живут в страхе и уже не помнят, сколько борются за право нормально жить. Сгнившие потолки, плесень - это лишь малая часть проблем - электричество здесь включать опасно для жизни. В пустующих квартирах частые гости - маргиналы. Еще один вопрос - канализация.
СЕРГЕЙ КАВЕРИН, ЖИТЕЛЬ:
«Приезжало две бригады. Одна приехала - не наша работа, приехала другая, вызывали МЧС - никому ничего не надо. Сейчас та яма канализационная, где был люк - обвалилось и все это стало одной большой воронкой, куда сейчас идут стоки канализационные - мы не знаем».
На первый взгляд ситуация простая - дом признают аварийным и в определенные сроки либо переселяют семью в новое жильё, либо выплачивают компенсацию. Просто, но только на первый взгляд.
ЕЛЕНА КАВЕРИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Вот у меня есть официальный ответ от июня этого года от городской администрации, они пишут: в связи с тем, что в 2018 году данная программа была закрыта, финансирование на ее реализацию прекращено, предоставить выплаты не предоставляется возможным. Кто ее закрыл и на каком основании?».
Дом признали аварийным еще в 2010 году, в 2017 расселили, но семья пенсионеров переезжать в новое жилье отказалась - потребовала компенсацию. Суд постановил - семье должна быть выплачена выкупная стоимость в размере 1,7 млн. рублей. Однако, на этом всё и закончилось. Решение есть - денег нет.
АЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Люди обратились к нам, потому что это уже последняя инстанция. Мы писали обращения и в администрацию, и в прокуратуру с вопросом - почему не исполняется решение суда».
Пока ответов нет, но жители опасного дома надеются, что после этого решение проблемы будет найдено.