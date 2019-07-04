Прямой эфир
04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 08 июл 21:00 Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района 05 июл 17:32 Президентские гранты в Кильмези 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе 09 июл 10:58 В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча 04 июл 14:35 На трассе Зуевка-Кырчаны погибли двое молодых людей. 05 июл 17:29 Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии 05 июл 17:25 Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан 08 июл 19:48 Природная стихия обрушилась на вятские леса.
15°C
$
62,99
71,01
11 июля 14:02
11 июл 11:32 Космические каникулы кировских школьников 11 июл 11:12 Кировский "Факел" одержал волевую победу. 11 июл 11:11 Илья Шульгин ответил на вопросы кировских журналистов 11 июл 11:09 Прокуратура провела проверку безопасности аттракционов в Кирове 10 июл 17:37 Ряд исторических зданий в Кирове могут поменять собственника 10 июл 17:37 Жильцы дома недовольны соседством с пенсионеркой, которая подбирает кошек и собак 10 июл 17:33 В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома 10 июл 13:00 В Кирове открыли городской пляж, но купаться пока не рекомендуют 10 июл 13:00 В Кирове проверили автобусы, загрязняющие воздух сверх нормы 10 июл 10:50 Неравнодушные люди помогли спасти собаку
В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома

В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома

Вчера, 17:33
286
Карина Алоян

В областном центре семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома. Пожилые кировчане уже несколько лет живут в расселенном аварийном доме, хотя по решению суда администрация должна выплатить им деньги на покупку нового жилья.

Они каждый день живут в страхе и уже не помнят, сколько борются за право нормально жить. Сгнившие потолки, плесень - это лишь малая часть проблем - электричество здесь включать опасно для жизни. В пустующих квартирах частые гости - маргиналы. Еще один вопрос - канализация.

СЕРГЕЙ КАВЕРИН, ЖИТЕЛЬ:
«Приезжало две бригады. Одна приехала - не наша работа, приехала другая, вызывали МЧС - никому ничего не надо. Сейчас та яма канализационная, где был люк - обвалилось и все это стало одной большой воронкой, куда сейчас идут стоки канализационные - мы не знаем».

На первый взгляд ситуация простая - дом признают аварийным и в определенные сроки либо переселяют семью в новое жильё, либо выплачивают компенсацию. Просто, но только на первый взгляд.

ЕЛЕНА КАВЕРИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Вот у меня есть официальный ответ от июня этого года от городской администрации, они пишут: в связи с тем, что в 2018 году данная программа была закрыта, финансирование на ее реализацию прекращено, предоставить выплаты не предоставляется возможным. Кто ее закрыл и на каком основании?».

Дом признали аварийным еще в 2010 году, в 2017 расселили, но семья пенсионеров переезжать в новое жилье отказалась - потребовала компенсацию. Суд постановил - семье должна быть выплачена выкупная стоимость в размере 1,7 млн. рублей. Однако, на этом всё и закончилось. Решение есть - денег нет.

АЛЁНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Люди обратились к нам, потому что это уже последняя инстанция. Мы писали обращения и в администрацию, и в прокуратуру с вопросом - почему не исполняется решение суда».

Пока ответов нет, но жители опасного дома надеются, что после этого решение проблемы будет найдено.

В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама