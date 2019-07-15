Илья Шульгин о проблемном доме № 127-к по улице Щорса

В центре внимания остается и проблема жителей дома № 127-к по улице Щорса. Ранее сообщалось, что здание собираются сносить, поскольку считают его незаконной постройкой. Как развиваются события, узнала Альбина Самигуллина.
- Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что вы вообще ожидаете от сегодняшнего совещания? Кто-нибудь прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.
- По крайней мере, мы ждём, чтобы администрация помогла узаконить наш дом, а мы со своей стороны готовы, например, тоже устранить недостатки, и так, чтобы наши квартиры остались нашими квартирами, и чтобы сноса дома у нас не было.
На заседание пришли практически все представители от каждой квартиры, перед началом стояла тишина - но каждый думал об одном - это заседание должно было стать решением их дальнейшей судьбы. Напомним, многоквартирный дом №127К по улице Щорса не был принят в эксплуатацию в связи с неправомерностью его возведения и многочисленными нарушениями различных требований. В результате, Ленинский районный суд принял решение о сносе дома.
ЮЛИЯ ЗУБАРЕВА, И.О. НАЧАЛЬНИКА ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нарушения касаются строительных норм, санитарно-эпидемиологических норм, пожарных норм и требований, предъявляемых к жилым помещениям. Соответственно, в настоящее время у нас возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа, который был предъявлен в службу судебных приставов. Исполнительное производство не приостановлено».
Жители обратились с иском в суд, чтобы добиться приостановления исполнения судебного решения о сносе дома. Судебное заседание состоится 15 июля. По словам руководства города, для того, чтобы проживание в этом доме в дальнейшем не представляло никаких проблем, людям необходимо произвести несколько действий.
ЮЛИЯ ЗУБАРЕВА, И.О. НАЧАЛЬНИКА ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Прежде всего, привести разрешенное использование земельного участка к фактическому использованию, то есть обратиться в комиссию по землепользованию и застройке администрации города Кирова с заявлением об изменении территориальной зоны, в которой находится земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, чтобы изменить территориальную зону на зону, в которой допускается малоэтажное жилищное строительство».
После того, как зона будет изменена, собственникам необходимо разработать проектную документацию на реконструкцию объекта, устранить все 17 нарушений, указанных в решении суда, пройти государственную экспертизу, и в дальнейшем обратиться в Ленинский районный суд с требованиями о пересмотре прежнего решения по новым обстоятельствам. Властные органы говорят о том, что нарушения устранить более чем возможно. Многие из них связаны с нарушением пожарных норм.
СЕРГЕЙ ЕРМОЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ГОРОДА КИРОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:
«На момент осмотра были выявлены нарушения требований пожарной безопасности как проживание в цокольном этаже, то есть фактически первый этаж, который по техпаспорту предусмотрен, является цокольным. Заужение коридоров - ширина менее нормативной вот на цокольном этаже, отсутствие естественного освещения на общей лестничной клетке здания, далее - отсутствие наружных пожарных лестниц».
Илья Шульгин сделал вывод, что людям необходимо запланировать денежные средства для приведения дома в соответствие с нормативами. В администрации города жильцам пообещали, что помогут с организационной и консультационной работой. Глава администрации определил ответственных от всех отраслевых служб за взаимодействие с жильцами. Следующая встреча состоится 8 августа.