Илья Шульгин о проблемном доме № 127-к по улице Щорса

В центре внимания остается и проблема жителей дома № 127-к по улице Щорса. Ранее сообщалось, что здание собираются сносить, поскольку считают его незаконной постройкой. Как развиваются события, узнала Альбина Самигуллина.На заседание пришли практически все представители от каждой квартиры, перед началом стояла тишина - но каждый думал об одном - это заседание должно было стать решением их дальнейшей судьбы. Напомним, многоквартирный дом №127К по улице Щорса не был принят в эксплуатацию в связи с неправомерностью его возведения и многочисленными нарушениями различных требований. В результате, Ленинский районный суд принял решение о сносе дома.Жители обратились с иском в суд, чтобы добиться приостановления исполнения судебного решения о сносе дома. Судебное заседание состоится 15 июля. По словам руководства города, для того, чтобы проживание в этом доме в дальнейшем не представляло никаких проблем, людям необходимо произвести несколько действий.После того, как зона будет изменена, собственникам необходимо разработать проектную документацию на реконструкцию объекта, устранить все 17 нарушений, указанных в решении суда, пройти государственную экспертизу, и в дальнейшем обратиться в Ленинский районный суд с требованиями о пересмотре прежнего решения по новым обстоятельствам. Властные органы говорят о том, что нарушения устранить более чем возможно. Многие из них связаны с нарушением пожарных норм.Илья Шульгин сделал вывод, что людям необходимо запланировать денежные средства для приведения дома в соответствие с нормативами. В администрации города жильцам пообещали, что помогут с организационной и консультационной работой. Глава администрации определил ответственных от всех отраслевых служб за взаимодействие с жильцами. Следующая встреча состоится 8 августа.