Общественная палата о судебных решениях по двойным квитанциям

Проблема двойных платежей за тепло в регионе так и не решена. Жители нескольких районов области уже более десяти лет используют индивидуальные нагреватели, однако, суды снова выносят решение в пользу ресурсоснабжающих организаций.Больше всего не повезло жителям Нолинска, которые начали переходить на индивидуальное газовое отопление, начиная с 2005 года. В этом году, после принятия постановлений Конституционного суда и федерального Правительства, они начали подавать иски на пересмотр прежних судебных решений. И ни один пока не был удовлетворен. В Зуевском и Котельничском районных судах также обязывают оплачивать задолженности за услуги, которые не потреблялись.Жители Нолинского, Зуевского и Котельничского районов обратились за помощью в Общественную палату. В своем заявлении они пишут, что согласны платить за отопление мест общего пользования, но - не за централизованное теплоснабжение.Добавим, что в Госдуму уже внесен новый законопроект, который призван избавить от двойных счетов за теплоснабжение жильцов, которые перешли на индивидуальное отопление. Поддержали его и кировские депутаты.