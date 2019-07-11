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Общественная палата о судебных решениях по двойным квитанциям

Общественная палата о судебных решениях по двойным квитанциям

Вчера, 11:00
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Валентина Палкина

Проблема двойных платежей за тепло в регионе так и не решена. Жители нескольких районов области уже более десяти лет используют индивидуальные нагреватели, однако, суды снова выносят решение в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Больше всего не повезло жителям Нолинска, которые начали переходить на индивидуальное газовое отопление, начиная с 2005 года. В этом году, после принятия постановлений Конституционного суда и федерального Правительства, они начали подавать иски на пересмотр прежних судебных решений. И ни один пока не был удовлетворен. В Зуевском и Котельничском районных судах также обязывают оплачивать задолженности за услуги, которые не потреблялись.

ОЛЕГ ХОЛКИН, ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Принимаются решения по формальным основаниям, не вдаваясь в подробности, во всю совокупность обстоятельств, не оценивают порой совокупность обстоятельств, не применяется закон, который должен применяться».

Жители Нолинского, Зуевского и Котельничского районов обратились за помощью в Общественную палату. В своем заявлении они пишут, что согласны платить за отопление мест общего пользования, но - не за централизованное теплоснабжение.

МАРИНА КОПЫРИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я предлагаю обратиться к председателю областного суда, чтобы они обобщили практику и дали указание судьям все-таки не игнорировать решения Конституционного суда, потому что там четко написано, за что должен гражданин, потребляющий ресурсы, платить, если он их не потребляет, он не должен платить».

Добавим, что в Госдуму уже внесен новый законопроект, который призван избавить от двойных счетов за теплоснабжение жильцов, которые перешли на индивидуальное отопление. Поддержали его и кировские депутаты.

Общественная палата о судебных решениях по двойным квитанциям

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