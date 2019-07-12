Кировчане получили внушительные счета по оплате услуг теплоснабжения за июнь

Жители дома на улице Северо-Садовой в Кирове получили внушительные счета по оплате услуг теплоснабжения за июнь. И это несмотря на то, что батареи в квартирах отключили еще в мае, а дом оборудован прибором учета тепловой энергии.Большая часть жителей этого дома - пенсионеры, самые добросовестные и надежные плательщики за услуги ЖКХ. Просрочку в платежах допускать нельзя, иначе отменят льготу. Они платили вовремя, но это не помогло. Всему дому начислили платежи за отопление в первый летний месяц.Люди звонили в ресурсоснабжающую компанию, но не услышали внятного ответа на свой вопрос - откуда и за что им пришли такие счета посреди лета!Мы попросили прокомментировать ситуацию представителей компании Энергосбыт плюс. Как удалось выяснить, в июне 2019 года на основании обращения одного из жителей дома, была проведена проверка начислений и корректировок по отоплению с 2017 г. по настоящее время. Были проверены все величины, участвующие в расчете. В результате проверки было установлено, что показания счётчика требуют уточнения. По факту полученных корректных данных о показаниях счетчика был произведен перерасчет за предыдущий период. То есть, сумма, которая отражается в квитанциях - это не плата за отопление в июне, а оплата за тепло, полученное с 2017 по 2019 год, с учетом корректировки. Добавим, что жители дома не согласные с результатами перерасчета, собирают подавать в суд на ресурсоснабжающую компанию.