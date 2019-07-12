Ливневая канализация в Кирове находится далеко не в самом лучшем состоянии

Общая протяженность ливневой канализации Кирова - 56-ть километров. Участок на улице Труда, возле сорокового дома недавно засорился. Сегодня рабочие его прочищают.Ливневая канализация засоряется регулярно. На некоторых улицах и вовсе не справляется с поставленной задачей. Многие участки до сих пор числятся как бесхозные.У ливневой канализации Кирова - возраст почтенный. Сейчас идет разработка общего плана, как навести порядок в этой сфере. В его разработке участвуют представители властей и технические специалисты.У существующей ливневки очистные сооружения есть, но далеко не на всех участках. Некоторые сточные воды попадают в городские водоемы без какой-либо очистки. Этот сток находится на улице Казанской. Вода по трубе сначала попадает на землю, а потом по склону в Вятку. Никакой очистки. Этот сток нам показали сотрудники областного ГИМС. Очищается ли вода, перед тем как попасть в главную реку региона - неизвестно.Когда начнется масштабный ремонт, специалисты сказать затрудняются. Полноценного проекта нет. Непонятно пока и сколько будет стоить модернизация всей системы.