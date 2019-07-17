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Небезопасное место на ул. Крупской: коммунальщики разворотили детскую площадку.

Небезопасное место на ул. Крупской: коммунальщики разворотили детскую площадку.

Сегодня, 10:46
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Анастасия Елсукова

Из-за коммунальных работ благоустроенный двор превратился в грязное месиво. Жильцы дома на Крупской, 6, бьют тревогу - будет ли восстановлена территория, которую они благоустраивали за свой счет?

Две недели назад рядом с домом на Крупской 6 начались коммунальные работы. Местные жители сетуют на то, что тяжелая техника ездит к месту раскопок через детскую площадку. Но огорчает их не только то, что гулять здесь теперь стало небезопасно.

ТАМАРА МАКСИМОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №6 НА УЛ. КРУПСКОЙ:
«Там дальше-то у нас трава была, дети играли в футбол, сейчас там трактора все полностью изъездили».
 
Тяжелая техника почти полностью уничтожила газон, придомовая территория, в том числе и парковка, которую жильцы, обустраивали за свой счет, покрыта грязью. Люди не знают, что за работы здесь ведутся и главное - кто восстановит эту разруху?

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОНФ:
«Должна стоять табличка, а на ней - сроки производства работ и ответственный за производство этих работ с контактами, чтобы можно было все вопросы интересующие уточнить».

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Площадь раскопок внушительная и суть претензий не только в том, что здесь нет информационных табличек. В некоторых местах отсутствует ограждение, а это создает угрозу падения людей в котлован».

Здесь, как выяснилось, проходит реконструкция тепловых сетей. Участок протяженный. В КТК признают, что в плане информационного обеспечения, действительно, не доработали. Территорию после ремонта обещают привести в порядок. Впрочем, это их прямая обязанность.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Все работы должны завершиться к 31 августа, разговаривали с подрядчиком, даже, наверное, в 20х числах уже завершаться работы, это с благоустройством, здесь будет восстанавливаться и детская площадка, здесь и в песочницу должны будут песка привезти, и дорогу благоустроить и сделать газон».

Сдержат ли коммунальщики обещания? намерены проконтролировать эксперты ОНФ. Они же предлагают во избежание подобных конфликтных ситуаций разработать некий регламент взаимодействия между сетевиками и собственниками территории, на которой производятся земляные работы. Сейчас такого документа нет.

Небезопасное место на ул. Крупской: коммунальщики разворотили детскую площадку.

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