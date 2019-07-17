Небезопасное место на ул. Крупской: коммунальщики разворотили детскую площадку.

Из-за коммунальных работ благоустроенный двор превратился в грязное месиво. Жильцы дома на Крупской, 6, бьют тревогу - будет ли восстановлена территория, которую они благоустраивали за свой счет?Две недели назад рядом с домом на Крупской 6 начались коммунальные работы. Местные жители сетуют на то, что тяжелая техника ездит к месту раскопок через детскую площадку. Но огорчает их не только то, что гулять здесь теперь стало небезопасно.Тяжелая техника почти полностью уничтожила газон, придомовая территория, в том числе и парковка, которую жильцы, обустраивали за свой счет, покрыта грязью. Люди не знают, что за работы здесь ведутся и главное - кто восстановит эту разруху?Здесь, как выяснилось, проходит реконструкция тепловых сетей. Участок протяженный. В КТК признают, что в плане информационного обеспечения, действительно, не доработали. Территорию после ремонта обещают привести в порядок. Впрочем, это их прямая обязанность.Сдержат ли коммунальщики обещания? намерены проконтролировать эксперты ОНФ. Они же предлагают во избежание подобных конфликтных ситуаций разработать некий регламент взаимодействия между сетевиками и собственниками территории, на которой производятся земляные работы. Сейчас такого документа нет.