До свидания, подвеска! Жители Фатеево возмущены местными дорогами.

Хуже чем стиральная доска. Жители Фатеево Кирово-Чепецкого района жалуются на плохую дорогу. Бетонные плиты во многих местах разрушились.Бетонные плиты были уложены еще в 80-е годы. Выбоины, ямы - все это уже набило оскомину жителям Фатеево. Скорая помощь едет из райцентра около часа. Еще столько же обратно.А быстрее никак. На этой дороге нет знаков, ограничивающих скорость. Да они и не нужны. Редкий водитель решится лишний раз нажать на педаль газа.У Сергея Пленкина, пожалуй, одна из самых скоростных машин. Его УАЗик может разогнаться до заветных 50-ти километров. Но это чревато, говорит водитель. Такая дорога быстро "убивает" подвеску.А это мост через речку Малая Просница. Местные жители ездят по нему с опаской. Конструкция сделана на совесть, говорит Владимир Южанин, однако время не щадит ничего. Вода подмывает опоры, а на самом полотне уже давно появились провалы.Вопрос о ремонте моста через Малую Просницу сейчас решается, говорит глава Фатеево. По словам Елены Меркуловой, меры должны быть приняты уже в этом году. Однако с ремонтом дороги от трассы до села, все гораздо сложнее. У властей нет денег, чтобы привести в порядок весь участок.В этом году будет отремонтирован только небольшой участок протяженностью 500 метров. Отметим, по словам жителей, 80-т процентов населения работает в городе. Поэтому дорогой они пользуются регулярно. С жалобой на ее плохое состояние люди обратились к президенту. Сотрудники его администрации ответили и посоветовали подавать в суд. Жители Фатеево надеются, что власти на них обратят внимание и помогут решить вопрос с дорогой.