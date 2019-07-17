До свидания, подвеска! Жители Фатеево возмущены местными дорогами.

Хуже чем стиральная доска. Жители Фатеево Кирово-Чепецкого района жалуются на плохую дорогу. Бетонные плиты во многих местах разрушились.
Бетонные плиты были уложены еще в 80-е годы. Выбоины, ямы - все это уже набило оскомину жителям Фатеево. Скорая помощь едет из райцентра около часа. Еще столько же обратно.
МАРИЯ МАМАДЖАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ФАТЕЕВО:
«Дорога вообще плохая, у меня в прошлом году был инсульт. Меня пока довезли, я ревела, что бы меня довезли до центральной дороги. Я в маске. Мне маску поставили, я уже не могла».
А быстрее никак. На этой дороге нет знаков, ограничивающих скорость. Да они и не нужны. Редкий водитель решится лишний раз нажать на педаль газа.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Автомобили ездят по этой дороге со скоростью 50 километров в час, но это только внедорожники. Легковушкам приходится снижать скорость до 20-ти километров. В некоторых случаях водители легковушек объезжают дорогу по обочине».
У Сергея Пленкина, пожалуй, одна из самых скоростных машин. Его УАЗик может разогнаться до заветных 50-ти километров. Но это чревато, говорит водитель. Такая дорога быстро "убивает" подвеску.
СЕРГЕЙ ПЛЕНКИН, ЖИТЕЛЬ С. ФАТЕЕВО:
«Колеса отпадывают, протыкаются. Диски гнутся. Все ломается у машины».
А это мост через речку Малая Просница. Местные жители ездят по нему с опаской. Конструкция сделана на совесть, говорит Владимир Южанин, однако время не щадит ничего. Вода подмывает опоры, а на самом полотне уже давно появились провалы.
- Вон тут, вообще это... Промыто. А если кто упадет?
- Давно-давно она появилась. Лет 10-ть, 15-ть назад.
Вопрос о ремонте моста через Малую Просницу сейчас решается, говорит глава Фатеево. По словам Елены Меркуловой, меры должны быть приняты уже в этом году. Однако с ремонтом дороги от трассы до села, все гораздо сложнее. У властей нет денег, чтобы привести в порядок весь участок.
ЕЛЕНА МЕРКУЛОВА, ГЛАВА ФАТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Такого вот глобального ремонта, километр-два-три, такого не будет. Потому что дорожный фонд у Кирово-Чепецкого района не так велик, а протяженность дорог очень большая».
В этом году будет отремонтирован только небольшой участок протяженностью 500 метров. Отметим, по словам жителей, 80-т процентов населения работает в городе. Поэтому дорогой они пользуются регулярно. С жалобой на ее плохое состояние люди обратились к президенту. Сотрудники его администрации ответили и посоветовали подавать в суд. Жители Фатеево надеются, что власти на них обратят внимание и помогут решить вопрос с дорогой.