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Круги на асфальте - символ ошибки: в Радужном проверили дворы

Круги на асфальте - символ ошибки: в Радужном проверили дворы

Сегодня, 17:25
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Артем Макаров

Этим летом в Нововятском районе Кирова по федеральной программе отремонтируют десять дворов. На некоторых объектах работы уже подходят к концу. Без недочетов не обошлось.

Круги на асфальте указывают строителям на промахи. В этих местах после дождя появляются лужи. Ремонт нескольких дворов на улице Заводской в Радужном еще не закончен. Есть время исправить недочеты. Это соседний двор. Здесь тоже проблемы с дождевой водой.

- Вчера не сильный дождь был. Посмотрите, у них все под балконом залило. Вода там стоит. Это надо подрядчику, я считаю, исправить.

Проблемы не только с водоотведением. Некоторые жители считают, что была нарушена технология укладки асфальта. При ремонте также должны установить новые бордюры, а возле подъездов - урны.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Еще один большой недочет - это урны. Они, абсолютно, никаким образом не прикреплены к земле. Их основание - это бетон, который уже потрескался».

В управляющей компании обещали, что в ближайшее время проблему с урнами устранят. Отметим, ремонт дворов на улице Заводской проходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

НАДЕЖДА ШАБАЛИНА, ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«И вот видите, "комфортная городская в действии". Проект реализовывается. Совместно с подрядчиком принимается решение, где ниже бордюры сделать, где устанавливать лавочки, как жителям будет удобнее».

Действительно, решения принимаются вместе с жителями, но последние сетуют, что не хватает контроля за работой подрядчика. На улице Заводской представители горадминистрации проверили, как исполняются работы по федеральной программе. И подрядчик будет обязан исправить все недочеты.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Работы они не завершены, срок исполнения контракта - до 10-го августа. По данным дворовым территориям, с условиями тех замечаний строительного контроля технического надзора, подрядчик планирует сдать досрочно».

Отметим, всего в Нововятском районе в этом сезоне должно быть отремонтировано 10-ть дворов по федеральной программе. Всего же в Кирове таких объектов чуть менее 30-ти. Работы сейчас в самом разгаре, вместе с этим ремонтируются тротуары и пешеходные дорожки.

Круги на асфальте - символ ошибки: в Радужном проверили дворы

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