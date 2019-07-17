Круги на асфальте - символ ошибки: в Радужном проверили дворы

Этим летом в Нововятском районе Кирова по федеральной программе отремонтируют десять дворов. На некоторых объектах работы уже подходят к концу. Без недочетов не обошлось.Круги на асфальте указывают строителям на промахи. В этих местах после дождя появляются лужи. Ремонт нескольких дворов на улице Заводской в Радужном еще не закончен. Есть время исправить недочеты. Это соседний двор. Здесь тоже проблемы с дождевой водой.Проблемы не только с водоотведением. Некоторые жители считают, что была нарушена технология укладки асфальта. При ремонте также должны установить новые бордюры, а возле подъездов - урны.В управляющей компании обещали, что в ближайшее время проблему с урнами устранят. Отметим, ремонт дворов на улице Заводской проходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".Действительно, решения принимаются вместе с жителями, но последние сетуют, что не хватает контроля за работой подрядчика. На улице Заводской представители горадминистрации проверили, как исполняются работы по федеральной программе. И подрядчик будет обязан исправить все недочеты.Отметим, всего в Нововятском районе в этом сезоне должно быть отремонтировано 10-ть дворов по федеральной программе. Всего же в Кирове таких объектов чуть менее 30-ти. Работы сейчас в самом разгаре, вместе с этим ремонтируются тротуары и пешеходные дорожки.