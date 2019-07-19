В Кирове изменятся тарифы на водоснабжение.
В Региональной службе по тарифам Кировской области определили новые тарифы на водоснабжение и водоотведение на второе полугодие 2019 года в г.Кирове.
Напомним, с 1 августа поставщиком воды и услуг канализации станет МУП «Водоканал».
Тарифы для предприятия были определены с учетом «экономически обоснованных» расходов организации.
Сформированные на текущий момент тарифы для МУП «Водоканал» составят:
за водоснабжение - 28 рублей 42 копеек за кубометр (с учётом НДС);
за водоотведение - 21 рубль 80 копеек за кубометр (с учётом НДС).
До 30 июля завершится окончательный анализ предложений по тарифам ресурсоснабжающих организаций, но результаты могут привести только к снижению конечных показателей.
Установленные тарифы будут действовать до конца текущего года.