В Кирове изменятся тарифы на водоснабжение.

В Региональной службе по тарифам Кировской области определили новые тарифы на водоснабжение и водоотведение на второе полугодие 2019 года в г.Кирове.Напомним, с 1 августа поставщиком воды и услуг канализации станет МУП «Водоканал».Тарифы для предприятия были определены с учетом «экономически обоснованных» расходов организации.Сформированные на текущий момент тарифы для МУП «Водоканал» составят:);До 30 июля завершится окончательный анализ предложений по тарифам ресурсоснабжающих организаций, но результаты могут привести только к снижению конечных показателей.Установленные тарифы будут действовать до конца текущего года.