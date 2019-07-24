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"ОЦМовское горло" и ямы - горожане перечисляют проблемные дороги Кирова.

"ОЦМовское горло" и ямы - горожане перечисляют проблемные дороги Кирова.

Сегодня, 09:30
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Артем Макаров

На ямы на дорогах и подъезды в плохом состоянии жалуются жители областного центра.

Аккуратно и на очень низкой скорости. Эти ямы объехать практически невозможно. Только самые миниатюрные автомобили могут проскочить по одной из сторон, не угодив в выбоину. Асфальт начал разрушаться два года назад, говорит Геннадий Пинегин. Именно тогда эту улицу отремонтировали. Правда, не учли, куда будет уходить вода.

ГЕННАДИЙ ПИНЕГИН:
«Все время вода. Потому что, они в свое время не сделали, наклон в эту сторону».

Улица Шинников второстепенная. Однако, несмотря на это, она пользуется большой популярность у автомобилистов. Даже в рабочие часы здесь постоянно ездят машины. А в часы пик бывают даже пробки.

ВИКТОР ТРУШКОВ:
«На "ОЦМовском" мосту, тут "горло" называется - запрет, весь транспорт идет сюда. Весь! Тут сплошняком идут машины».

Ямы образовались за несколько метров до пешеходного перехода. Жители говорят, что некоторые водители тратят внимание на то, что бы понять, как лучше проехать участок, и пешеходов замечают в последний момент. А это уже Филейка. 16й дом по улице Подгорной. Здесь жители жалуются на состояние своих подъездов. Они не могут вспомнить, когда последний раз проходил ремонт.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Когда заходишь в подъезд, тебя сразу же встречает такая картина - старые тряпки, газета, еще советского периода, таким образом, здесь утеплена труба».

Обшарпанные стены, торчащая проводка, так же в некоторых местах отсутствует освещение. Отметим, недавно один из депутатов Кировской гордумы опубликовала антирейтинг управляющих компаний. Организация, которая обслуживает 16й дом по улице Подгорной, занимает там третью позицию.


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