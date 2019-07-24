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Не продержалось и двух лет: подрядчик плохо сделал двор в Нововятске

Не продержалось и двух лет: подрядчик плохо сделал двор в Нововятске

Сегодня, 09:30
186
Альбина Самигуллина

Ремонт двора дома № 30-а по улице Кирова в Нововятске не продержался и двух лет. Что больше всего беспокоит местных жителей?

- Он нам сделал эту заплатку, сделал желобок, а куда она уходит?
- Она, по крайней мере, вода начала уходить под пожарный водоём, у нас там всё проваливаться начало.

Асфальт во дворе дома положили два года назад, сейчас он уже не в самом удовлетворительном состоянии, а вопросы к подрядчикам появились вообще в начале ремонтных работ. Во-первых, дороги укладывали без соответствующей техники - вручную.

- Они нам сначала щебёнку советскую навалили, она лежала больше месяца, прошли дожди, стала чача, они сгребли её, убрали, снова немножко навалили, но они её не притоптали, и положили полухолодный асфальт на эту дорогу.
 
По словам жителей, представители администрации сразу приняли работы. Через несколько месяцев асфальт просел, сейчас где-то уже виднеется щебенка, а главной проблемой является то, что не сделано водоотведение, вода застаивается во дворе и течёт в подвал. Из-за воды асфальт даёт трещины. С другой стороны дома тоже проблема - тротуар сделан слишком низко.

- Всё, воде идти некуда, она прямиком идёт в подвал, а подвал подмывает, вот, видите, оседает, цокольная часть рушится.

Срок гарантии заканчивается осенью следующего года, жители надеются, что они всё же добьются от подрядной организации устранения нарушений. В том году представители ОНФ оповестили представителей властей о проблеме.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ОНФ "ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА":
«Мы обратились в прокуратуру. По результатам были предприняты определённые меры, но, как вы видите, сейчас они никакого эффекта не дали, то есть результат качественно выполненных работ мы так и не увидели. Поэтому в этом году мы снова будем обращаться в администрацию города и прокуратуру с требованием предъявить требования к подрядчику».

ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По жалобе жильцов в 2019 году был проведён осмотр, составлен акт, выявлен ряд замечаний. Основные замечания касаются качества асфальто-бетонного покрытия. Соответственно, в настоящее время направлена претензия к подрядчику, срок устранения замечаний установлен 20 августа».
 
Если ситуация не изменится до 20 августа, обращение будет направлено в суд.

Не продержалось и двух лет: подрядчик плохо сделал двор в Нововятске

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