Не продержалось и двух лет: подрядчик плохо сделал двор в Нововятске

Ремонт двора дома № 30-а по улице Кирова в Нововятске не продержался и двух лет. Что больше всего беспокоит местных жителей?Асфальт во дворе дома положили два года назад, сейчас он уже не в самом удовлетворительном состоянии, а вопросы к подрядчикам появились вообще в начале ремонтных работ. Во-первых, дороги укладывали без соответствующей техники - вручную.По словам жителей, представители администрации сразу приняли работы. Через несколько месяцев асфальт просел, сейчас где-то уже виднеется щебенка, а главной проблемой является то, что не сделано водоотведение, вода застаивается во дворе и течёт в подвал. Из-за воды асфальт даёт трещины. С другой стороны дома тоже проблема - тротуар сделан слишком низко.Срок гарантии заканчивается осенью следующего года, жители надеются, что они всё же добьются от подрядной организации устранения нарушений. В том году представители ОНФ оповестили представителей властей о проблеме.Если ситуация не изменится до 20 августа, обращение будет направлено в суд.