Можно мыться дома: скоро дадут горячую воду в дома по Солнечной.

Сегодня вечером с опережением графика включат горячую воду в домах на Солнечной, в частности, в доме №31/1. Произойдет это после 2-месячных работ по капитальной замене инженерных сетей. Где еще в этом году заменят трубы, и когда город будет полностью готов к отопительному сезону?На сегодняшний день почти полностью завершилась реконструкция теплосетей на Юго-Западе Кирова, в районе улиц Юровской и Солнечной. Теперь в дома будет дана горячая вода, приём, как говорят инженеры - "вдолгую". Гарантийный срок службы новых пластиковых труб исчисляется десятками лет. Осталось только завершить работы по благоустройству, но пока ремонтникам мешает дождь.Сейчас активно ведётся подготовка систем теплоснабжения к зиме. Уже прошли гидравлические испытания на 306 участках труб из 365. Осталось заново опрессовать 50 участков и повторно - отремонтированные, чтобы поверить качество ремонта.Наибольший объем работ наблюдается в районах улицы Романа Ердякова и Лепсе. Там несколько лет вообще не было опрессовки и поэтому состояние коммуникаций оставляет желать лучшего.Добавим, что крупные работы по замене труб ведутся и в районе улицы Молодой Гвардии и Герцена. До конца текущей недели они будут завершены. А в целом по городу, к 15 сентября отопление уже должно быть готово к включению. Все работы по подготовке города к зиме идут по плану, а на некоторых участках даже с опережением графика.