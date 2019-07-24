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Можно мыться дома: скоро дадут горячую воду в дома по Солнечной.

Можно мыться дома: скоро дадут горячую воду в дома по Солнечной.

Сегодня, 17:17
134
Иван Швецов

Сегодня вечером с опережением графика включат горячую воду в домах на Солнечной, в частности, в доме №31/1. Произойдет это после 2-месячных работ по капитальной замене инженерных сетей. Где еще в этом году заменят трубы, и когда город будет полностью готов к отопительному сезону?

На сегодняшний день почти полностью завершилась реконструкция теплосетей на Юго-Западе Кирова, в районе улиц Юровской и Солнечной. Теперь в дома будет дана горячая вода, приём, как говорят инженеры - "вдолгую". Гарантийный срок службы новых пластиковых труб исчисляется десятками лет. Осталось только завершить работы по благоустройству, но пока ремонтникам мешает дождь.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«За моей спиной один из самых крупных объектов реконструкции этого года. Причём, это комплексная реконструкция, она началась еще в прошлом году от Кочуровского парка до Юровской, 1. И сейчас можно сказать уже со 100% гарантией, что здесь раскопок в ближайшие 25 лет быть не должно».

Сейчас активно ведётся подготовка систем теплоснабжения к зиме. Уже прошли гидравлические испытания на 306 участках труб из 365. Осталось заново опрессовать 50 участков и повторно - отремонтированные, чтобы поверить качество ремонта.

Наибольший объем работ наблюдается в районах улицы Романа Ердякова и Лепсе. Там несколько лет вообще не было опрессовки и поэтому состояние коммуникаций оставляет желать лучшего.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«С сегодняшнего дня у нас приступают к работе дополнительные бригады подрядчиков по сварочным работам. 15 бригад. Силы есть, время есть, осталось только привести в порядок всё то, что мы "нарвали" в результате гидравлических испытаний».

Добавим, что крупные работы по замене труб ведутся и в районе улицы Молодой Гвардии и Герцена. До конца текущей недели они будут завершены. А в целом по городу, к 15 сентября отопление уже должно быть готово к включению. Все работы по подготовке города к зиме идут по плану, а на некоторых участках даже с опережением графика.

Можно мыться дома: скоро дадут горячую воду в дома по Солнечной.

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