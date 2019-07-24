В Кирове появляются новые труднопроходимые зоны

Трудно проходимые пешеходные зоны, опасные ямы и затопленные кипятком подвалы. Жители Кирова продолжают жаловаться на работу дорожников и коммунальных служб. По проблемным адресам сегодня отправился Михаил Конышев.
Октябрьский проспект. Остановка площадь Лепсе. В нескольких метрах от нее заканчивается асфальт и начинается участок, который пешеходы преодолевают, кто как может. Людмила Ронжина живет недалеко и не раз была свидетелем того, с какими трудностями приходится сталкиваться горожанам.
ЛЮДМИЛА РОНЖИНА:
«Так люди и прыгают как "козлики". А пожилые люди, слово такое нехорошее, "корячатся". Я вот стояла на остановке, надо просто наблюдать, люди мучаются. А вот это ограждение используют как перила, как поручень? Конечно, его уже сломали и только потому, что люди опираются и пробираются на остановку».
А эта яма глубиной метра два находится, примерно, в 20 метрах от входа в парк "Аполло". Видимо здесь проходят работы по ремонту ливневки. Место раскопки огорожено только сигнальной лентой.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Яма находится в непосредственной близости от пешеходной зоны, по которой бегают дети и ходят мамы с колясками. Одно неверное движение и трагедии не избежать. Да и сигнальная лента ну никак не может спасти».
С коммунальными проблемами столкнулись жители дома по Орловской 62. В ночь с 24 на 25 июля в подвал дома хлынул кипяток. Подвал заливало всю ночь. Как оказалось, трубу горячего водоснабжения прорвало у соседнего дома.
ЕЛЕНА ВЯЗНИКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛ. ОРЛОВСКОЙ 62:
«В подъездах образовался конденсат, практически баня, температура была выше 50 градусов, я выходила замеряла, по стенам текла вода, дышать было нечем».
Как рассказали жильцы дома весь день они обзванивали аварийные службы. А в управляющей компании сказали, что нужно просто ждать, пока вода испарится естественным путем. Из-за высокой влажности и конденсата краска на стенах в подъездах потрескалась и начала отваливаться. Жители не понимают, от кого теперь добиваться ремонта. К этой проблеме подключились специалисты общероссийского народного фронта, которые обратились в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку действий обслуживающей организации.