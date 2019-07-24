В Кирове появляются новые труднопроходимые зоны

Трудно проходимые пешеходные зоны, опасные ямы и затопленные кипятком подвалы. Жители Кирова продолжают жаловаться на работу дорожников и коммунальных служб. По проблемным адресам сегодня отправился Михаил Конышев.Октябрьский проспект. Остановка площадь Лепсе. В нескольких метрах от нее заканчивается асфальт и начинается участок, который пешеходы преодолевают, кто как может. Людмила Ронжина живет недалеко и не раз была свидетелем того, с какими трудностями приходится сталкиваться горожанам.А эта яма глубиной метра два находится, примерно, в 20 метрах от входа в парк "Аполло". Видимо здесь проходят работы по ремонту ливневки. Место раскопки огорожено только сигнальной лентой.С коммунальными проблемами столкнулись жители дома по Орловской 62. В ночь с 24 на 25 июля в подвал дома хлынул кипяток. Подвал заливало всю ночь. Как оказалось, трубу горячего водоснабжения прорвало у соседнего дома.Как рассказали жильцы дома весь день они обзванивали аварийные службы. А в управляющей компании сказали, что нужно просто ждать, пока вода испарится естественным путем. Из-за высокой влажности и конденсата краска на стенах в подъездах потрескалась и начала отваливаться. Жители не понимают, от кого теперь добиваться ремонта. К этой проблеме подключились специалисты общероссийского народного фронта, которые обратились в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку действий обслуживающей организации.